Se viene la última fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026 y se encendió la pelea por el boleto de repechaje o los últimos de clasificación directa. Por lo pronto, Venezuela es séptimo con 18 puntos y en el octavo lugar está Bolivia con 17 unidades. En el caso de ‘La Verde’ no está nada lejos de meterse a la zona porque solo un punto lo de separa de la ‘Vinotinto’; sin embargo, necesita una serie de resultados para lograr el objetivo.

Bolivia se medirá ante Colombia el próximo jueves 4 de setiembre ante Colombia de visitante y el día 9 hará lo propio ante Brasil en la ciudad de El Alto. Es propicio de decir que ‘La Verde’ tiene que conseguir los 6 puntos para poder tener intactas las posibilidades de llegar al repechaje, sumando así 22 puntos, pero no todo queda por ahí porque depende de otro factor.

Los dirigidos por Óscar Villegas deben esperar que Colombia ni Venezuela sumen puntos en sus encuentros, si es que quiere acceder de manera directa. Para el repechaje, la pelea es más cercana con ‘La Vinotinto’ que jugará ante Argentina como locales y Colombia en Maturín.

¿Qué pasará si Bolivia no gana?

En el caso que Bolivia no gane uno de los dos partidos, solo podrá esperanzarse con llegar al repechaje, aunque este panorama abre una posibilidad mayor para Venezuela. Por ejemplo, si ‘La Verde’ gana y empata acumulará un total de 21 unidades, cantidad que alcanzaría ‘La Vinotinto’ con una victoria. En este caso, saldría a relucir la diferencia de goles.

Este último factor podría ser determinante ya que Bolivia cuenta con (-16), producto de algunas goleadas que recibió. En el caso de Venezuela tiene (-4). Es así que los dirigidos por Fernando Batista tienen un paso adelante.

De perder uno de los duelos, Bolivia solo tendrá la opción de llegar a 20 unidades. En este caso, debería esperar que Venezuela no gane ninguno de los cotejos que jugará porque solo le bastaría una victoria para clasificarse al repechaje y pelear por el boleto al primera Mundial de su historia.

¿Cómo es este nuevo formato de repechaje?

En caso de quedarse con la séptima posición, Bolivia tendrá que afrontar el repechaje intercontinental. Este formato renovado reunirá a seis selecciones de distintos continentes (Asia, África, Concacaf y Oceanía) en un mini torneo a partido único. Allí solo dos conseguirán el boleto final a la Copa del Mundo.

La ilusión está viva y, aunque el camino es complejo, ‘La Verde’ sabe que sigue dependiendo en gran parte de sí misma. Si bien perdieron partidos importantes, la ventaja de cerrar en casa podría ser un factor determinante.

