El Madrid se vuelve a contradecir: a un año de los 8 nominados al Balón de Oro que 'sacaron' a Lopetegui

"La Junta Directiva entiende que existe una gran desproporción entre la calidad de la plantilla del Real Madrid, que cuenta con 8 jugadores nominados al próximo Balón de Oro, algo sin precedentes en la historia del club, y los resultados obtenidos hasta la fecha", ese fue parte del contundente y 'frío' comunicado con el que la entidad 'blanca' justificó la salida de Julen Lopetegui , pero que casi un año después no hace más que contradecirlo al conocer a los finalistas al reconocimiento que entrega la revista 'France Football'.



El 9 de octubre de 2018, Courtois, Ramos, Varane, Marcelo, Isco, Modric, Bale y Benzema fueron nominados al máximo galardón, premio que finalmente se lo quedó el mediocampista croata. Por entonces el Madrid de Lopetegui no ataba ni desataba en LaLiga, aunque sí andaba mejor en la Champions League.



Pero en el Madrid no esperaron mucho y aquella nominación fue el detonante para poner fin a la corta 'era' Lopetegui, que venía de caer 5 a 1 en el Camp Nou frente al Barcelona.

Julen Lopetegui solo dirigió 14 partidos en Real Madrid. (Foto: AP) Julen Lopetegui solo dirigió 14 partidos en Real Madrid. (Foto: AP)

Solo sobrevive uno

Y esta vez la cosa no parece haber cambiado mucho. Incluso hasta puede que sea peor. El Real Madrid viene de perder la punta de la clasificación y no ha ganado aún en la Champions League. Además, el Clásico no tiene fecha definida y una derrota podría significar el adiós de Zidane.



Casi un año después de los ochos madridistas candidatos al Balón de Oro, solo queda Karim Benzema, al que se le une Eden Hazard, aunque lo del belga obedece a lo que hizo con el Chelsea y su Selección, pues como jugador del Bernabéu aún no termina de arrancar.

¿Asoma Mourinho?

Este martes será el Día ‘D’ para Zinedine Zidane , aquel técnico que supo darle tres Champions seguidas al Real Madrid. Bien dicen las estadísticas que los segundos mandatos no son igual de buenos que los primeros, al punto que el equipo blanco peligra en el torneo europeo y también ha perdido el liderato en LaLiga de España en manos de su rival, el Barcelona.



A Florentino Pérez no le ha gustado el nivel del equipo frente a Mallorca y ya ha preparado un ultimátum para el técnico francés: si no gana en Turquía, habrá una reunión de directorio en el Bernabéu.



El nombre que siempre aparece en carpeta en reemplazo de ‘Zizou’ es el de Mourinho. El luso no cuenta con un trabajo como entrenador en la actualidad y mantiene una buena relación con el presidente madridista, por lo que su llegada podría ser de inmediato. ‘Mou’ siempre ha respondido que volvería a dirigir si llega un proyecto interesante – imposible de rechazar – y ese es precisamente su vuelta a Madrid para tomar las riendas del Real.

► Pep Guardiola revela que Manchester City "aun no está listo" para ganar la Champions League



► El lado más humano de Cristiano: "Duele cuando no dicen la verdad, tengo una vida, una familia y niños"



► Drama en Francia: Barcelona lo llamó, se puso nervioso y bajó su nivel por seis meses



► ¡Tenemos nueva fecha! El 'Clásico' entre Barcelona y Real Madrid se disputará en diciembre en el Camp Nou