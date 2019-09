Llegó la hora de los valientes: la sorpresa que prepara Zidane para Eder Militao

Aún no ha tenido la oportunidad de debutar oficialmente con el Real Madrid en LaLiga, pese a que llegó al Bernabéu con el objetivo de pelearle el puesto a Varane como segundo central. Eder Militao aguarda paciente su oportunidad y parece que ésta llegará la próxima semana y nada menos que en París, donde Zinedine Zidane planea presentar algunas modificaciones defensivas que puedan contrarrestar el ataque del PSG.

En las tres primeras jornadas de Liga, el Madrid ha sumado una victoria y dos empates, y si bien aún no conoce la derrota, en cada uno de esos encuentros recibió por lo menos un gol. Y, vale decirlo, esos rivales que le marcaron a Courtois están algunas escalones por debajo de lo que ofrece en ataque el cuadro parisino, que pese a no contar con Mbappé para el debut de la Champions League por lesión, sí contará con Neymar, Cavani (entre algodones) y el reciente refuerzo Mauro Icardi.



Así, y consciente de que la defensa es el punto débil del Real Madrid desde la temporada pasada, Zidane estaría pensando darle entrada a Eder Militao, para que alterne junto a Varane y Sergio Ramos. Sí, tres centrales y dos laterales. Cinco defensores en total para no regresar del Paque de los Príncipes con la canasta llena.



El técnico francés está contento con el proceso del crack brasileño, y quiere darle oportunidades clave para que su continuidad no se frene. Militao solo tiene 21 años, y ya es nombrado como uno de los defensas más prometedores de la Selección de Brasil.

Minutos ante Perú

El pasado jueves, Eder Militato se quedó sin minutos en el amistoso donde la 'Canarinha' igualó (2-2) ante Colombia, pero Tite podría hacerlo jugar de entrada el martes ante la Selección Peruana en Los Ángeles, último partido de esta Fecha FIFA antes de que cada seleccionado regrese a sus respectivos clubes.

► Zidane lo sigue defendiendo: el vestuario está decepcionado de fichaje del Real Madrid



► Cuenta regresiva: Messi y Suárez alistan su vuelta a Barcelona y la 'MSG' amenaza con su debut por LaLiga



► Barcelona pone calma: el último informe de la lesión de Umtiti que tranquiliza a Valverde



► Con todo y tatuajes: el tremendo cambio de Sergio Ramos en sus 14 años en Real Madrid [FOTOS]