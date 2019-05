Dardo al Barza: exjugador del Madrid advirtió a Christian Eriksen que puede "terminar como Coutinho"

Palabra más que autorizada. El solo hecho de que los rumores apunten a que otro danés juegue en el Real Madrid lo llena de orgullo. A sus 43 años y tras la experiencia de haber jugado en el Bernabéu, Thomas Gravesen reapareció en una entrevista a un medio de su país para hablar sobre el posible traspaso de Christian Eriksen a la 'Casa Blanca', y dejó un dardo a Coutinho y el Barcelona.

"Siempre he dicho que solo Eriksen piensa cuidadosamente para que poder elegir. ¡Él puede elegir al mundo entero! No hay lugar donde Christian no pueda jugar, y será genial. Será enorme ver a otro danés en el Real Madrid. Él tiene el talento para ello, y se encontraría bajo las alas de Zidane en un club que está en proceso de reconstrucción", apuntó Gravesen.



Pero el exfutbolista no se quedó ahí y tocó un tema sensible en el eterno rival, el presente de Coutinho, y lo tomó de ejemplo para advertir a Eriksen.



"El riesgo a veces puede ser que termines como Philippe Coutinho, que llegas a Barcelona, pero no juegas tanto. Sin embargo, si el Real Madrid pone tantos millones por Eriksen es porque tienes un plan claro con él", señaló.

