La pelota está en su cancha: el guiño de Mauricio Pochettino a Florentino Pérez en el 'The Best'

La gala del 'The Best' sirvió no solo para conocer a los mejores de la temporada pasada, sino también para aclarar algunos rumores del último mercado de fichajes, aprovechando la presencia de jugadores y técnicos que fueron protagonistas el curso anterior. Y uno de los que más fue requerido por la prensa fue el técnico del Tottenham Mauricio Pochettino , quien estuvo nominado al premio mejor técnico de la temporada, que finalmente ganó Klopp.

El entrenador argentino fue preguntado por la posibilidad de entrenar algún día al Real Madrid , a lo que contestó con una sonrisa y un mensaje que los aficionados madridistas lo han tomado como un guiño: " Algún año", respondió Pochettino, quien confesó que su "cultura es estar en España, a ver si algún día se puede dar", aunque añade que está “contento en Inglaterra”.



Mauricio Pochettino estuvo en el bolo para dirigir a la 'Casa Blanca' luego de la dimisión de Zidane en el 2018. Incluso, se dijo que Florentino llegó a un acuerdo con él, pero el Tottenham lo puso prácticamente imposible.

El recado de Klopp

Klopp , que ganó la Liga de Campeones con Liverpool, se impuso en las votaciones a Mauricio Pochettino, finalista europeo con el Tottenham, y al español Pep Guardiola (Manchester City). El técnico alemán envió un mensaje cuando salió a recibir el galardón.



" Quiero dar las gracias a mi increíble club de Liverpool. Los que no lo aman no tienen corazón", declaró el técnico germano al recoger el premio.



" Nadie hubiese podido pensar que hoy estaría aquí hace 20 años, 10 años, cinco años, incluso cuatro. Mauricio, estoy aquí y no tú porque ganamos ese partido. El fútbol es así", añadió Klopp dirigiéndose a Pochettino y en referencia a la final de la última Champions.

