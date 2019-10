Con Bale y Modric: la actualidad de cada lesionado del Madrid de cara al Clásico ante Barcelona

El último fin de semana fue de terror para Zinedine Zidane, pues los duelos por la Clasificatoria a la Eurocopa 2020 dejó dos madridistas lesionados en un solo partido. Gareth Bale y Luka Modric quedaron sentidos en el duelo que empataron Gales y Croacia y se sumaron a la 'enfermería' del Real Madrid , que esta temporada le está dando bastante trabajo al departamento médico y al técnico francés, quien tiene que 'romperse la cabeza' para tratar de sacar un buen once cada semana. Y el trabajo aumenta cuando hay, además de Liga, Champions League.

El calendario que se le viene al Madrid pondrá a prueba la conformación de la plantilla 2019-20, que por ahora es líder en al clasificación en el torneo local, pero última en el torneo europeo con apenas un punto de seis posibles.



Zidane y sus pupilos se medirán al Mallorca (sábado 19), al Galatasaray (martes 22) y al Barcelona (sábado 26), y lo harán lejos del Santiago Bernabéu.



Y si bien la Champions es el torneo donde el Madrid debe centrar su atención debido a la goleada sufrida en París (3-0) en el debut y el empate en casa ante Brujas (2-2), será, sin dudas, el Clásico en el Camp Nou el partido más importante de los que se avecinan.

¿Cómo llegarán los lesionados para el 26-10?

Por ahora, lo de Bale y Modric no parece ser de gravedad. El galés sufrió un importante calambre en la pantorrilla izquierda, mientras que lo del croata es un fuerte golpe cuádriceps. Si bien sus lesiones apuntan a leves, en las próximas horas en el Real Madrid decidirán si viajan o no a Mallorca, o de lo contrario, los reservarán para el Clásico.



Otro que recién va saliendo de una lesión, aunque ya sumó minutos, es Marcelo. La presencia del brasileño está garantizada y su titularidad, también, pues Ferland Mendy aún no entrena al mismo ritmo que sus demás compañeros.



Una de las grandes interrogantes es Toni Kroos. El alemán apenas hace carrera continua después de caer lesionado en el aductor izquierdo ante el Granada.



Finalmente, la presencia de Nacho y Asensio está totalmente descartada. Al central y al mediocampista le quedan algunas semanas más de larga recuperación.

