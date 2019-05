¡Todo se sabe! La sorprendente y sincera confesión de Lopetegui sobre Keylor Navas

Pese a que Florentino Pérez aseguró el lunes que no se ha despedido de Keylor Navas porque aún tiene contrato, lo más seguro es que el portero deje el Real Madrid. Mientras se define el futuro del guardameta 'tico', su extécnico Julen Lopetegui lo llenó de elogios y reveló que estuvo a punto de ficharlo cuando dirigía al Porto.

" A Keylor lo quise desde antes del Mundial de Brasil para el Porto , lo tuvimos muy cerquita de ficharle, pero la explosión que tuvo en el Mundial hizo que cogiera otro rumbo, normal, y posteriormente el fútbol ha querido que nos encontráramos este año en el Madrid, y allí tuve la certeza de dos cosas: que es una excelente persona y que es un profesional fantástico", confesó Lopetegui en entrevista a 'Teletica.com'. El exentrenador de España se encuentra en Costa Rica impartiendo charlas y capacitaciones a técnicos locales.



"Costa Rica debe sentirse muy orgulloso porque aparte de tener un portero al máximo nivel, que no hay tantos, creo que es un chico y profesional extraordinario. Es difícil mantener tanta exigencia al máximo nivel como él ha estado, hay pocos jugadores que tienen esa capacidad, él es uno de ellos. Él se cuida para el fútbol y le queda cuerda para rato", puntualizó.

Aunque antes de esa entrevista, Lopetegui, en rueda de prensa tras la conferencia que impartió, evitó entrar en detalles sobre la salida de Navas del Madrid, la competencia con Courtois, y la alternabilidad en su momento con el belga (con Lopetegui jugaba Champions y la Copa).



"Me vas a permitir, pero no voy a entrar ahora a valorar todas esas cosas. El objetivo del día no es ese. La admiración por Keylor es máxima, pero no voy a analizar alguna situación que no me compete analizarla actualmente, gracias", puntualizó el estratega.



Agregó: " El equipo que lo fiche tendrá suerte en tenerlo. Tiene muchas condiciones, y muchas cualidades, como no puede ser de otra manera, si destaco una por encima de todas es que es tremendamente competitivo. La palabra competitivo conlleva personalidad, confianza, ambición, sacrificio, y todo eso él lo transmite desde el primer día".

