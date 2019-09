Dos se bajaron de la pelea: el club que ganó el 'culebrón' por Bruno Fernandes

Al parecer no le quedará de otra que llegar al Bernabéu y antes de lo pensado. El 'culebrón' del fichaje de Bruno Fernandes al Real Madrid empieza a desenredarse y encontrar un panorama más alentador para la 'Casa Blanca', según las últimas novedades que llegan desde Portugal, del diario 'O’Jogo'.



Según cita el medio luso, en el Bernabéu no se han olvidado del mediocampista de 25 años e irán por él en enero, pues Zidane ya ha experimentado la necesidad que tiene de fichar a otro centrocampista.



Pero la novedad que apunta 'O’Jogo' es que a Fernandes y al Sporting Lisboa, dueño del pase del jugador, ya solo le queda como 'pretendiente' el Real Madrid, ya que los otros dos interesados Manchester United y Tottenham se bajaron de la puja.



Los de Old Trafford no insistirán más debido a que finalmente Paul Pogba se quedó, mientras que los 'Spurs' consideran que su mediocampo ha quedado cubierto con los fichajes de Lo Celso y Ndombele.



Así, con los dos mayores competidores del Madrid por Bruno Fernandes fuera de camino, los 'blancos' ya tienen vía libre para ir por el jugador que marcó 20 goles en la temporada pasada, y en que en esta no ha desentonado: en los 5 primeros partidos ligueros lleva 2 goles y 4 asistencias.

