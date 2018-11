Es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Título que alcanzó a punta de goles con el Santos y la Selección de Brasil, principalmente, pero uno de los grandes misterios fue conocer la razón, o razones, que llevaron a Pelé a rechazar el fútbol Europeo. Ofertas le sobraron y de los grandes como el Real Madrid o el AC Milan , pero el prefirió la comodidad del hogar.

En el libro 'Pelé: porque el fútbol importa', de Brian Winter, el exastro del balompié mundial confesó los motivos que lo llevaron a seguir en el Santos de Brasil durante los mejores años de su carrera.



"Muchos de los mejores equipos de Europa, entre ellos el AC Milan y Real Madrid, me han hecho propuestas a lo largo de años, pero la prensa se volvía loca y nunca pensé jugar seriamente fuera de Brasil. Yo tenía mis razones: en pocas palabras, me encantaba el arroz con frijoles que hacía mi mamá, me sentía cómodo y feliz en mi país. Mi mamá y papá vivían a pocos metros de nuestra casa, la temperatura siempre era de 25 grados y la playa era estupenda", relató Pelé, quien luego fue al Cosmos para ganar un millón de dólares anuales más contratos de publicidades.



En dicha publicación, también se relatan algunas anécdotas de Pelé, la lesión que sufrió su padre Dondinho, quien para el exSantos fue mucho mejor jugador; y también algunos pasajes inéditos de su participación en las Copas del Mundo Brasil 1954 y Suecia 1958.

