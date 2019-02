No todo es fichajes: los equipos que más dinero ingresan por patrocinio y marca deportiva [FOTOS]

No solo de pan vive el hombre, reza un conocido dicho. Y del mismo modo, no solo de los fichajes o taquilla viven los clubes de fútbol. Las grandes instituciones deportivas también incrementan sus arcas gracias a los patrocinios y marcas deportivas que suelen desembolsar grandes sumas.



Por ejemplo, a partir del año 2020, Real Madrid pasará a tener un nuevo y gran contrato con la firma alemana Adidas. Esta le dará 110 millones de euros al año durante diez campañas, en un nuevo vínculo por la siguiente década. Así, llega al primer luego y pasa al Barcelona que se lleva 105 millones de Nike.



Y precisamente son los dos 'gigantes' del fútbol español los que lideran este ranking de los clubes que más dinero ingresan gracias al al patrocinio y la marca deportiva. Repasa a continuación, el once ideal de clubes en esta categoría.