El peor fichaje: Sergio Ramos responsabiliza a un recién llegado de la derrota ante PSG

En el Real Madrid no paran de sacar conclusiones, buscar 'culpables' y tratar de identificar en qué puntos fallaron en París ante el PSG por la Champions League. Los 'blancos' jamás habían perdido por tres goles de diferencia en la competición y tanto la afición, directiva e incluso comando técnico, apunta a la defensa como la principal responsable de la debacle. Sergio Ramos , líder de la zona posterior del equipo de Zidane no estuvo en el Parque de los Príncipes pero tiene a su 'culpable'.

El capitán del Madrid cumplió la fecha de suspensión que arrastraba de la temporada pasada y vio con frustración como ni Carvajal, Varane o Coutois podían hacer algo para detener a su excompañero Di María, un 'huracán' que arrasó con la 'Casa Blanca'. Pero la principal preocupación de Ramos tiene nombre y apellido.



Para el central, el gran responsable del terrible partido de la defensa madridista fue Eder Militao , el fichaje por el que Florentino Pérez pagó 50 millones de euros al Porto, pero que ha resultado una terrible decepción en su arranque como jugador del Madrid.

120 minutos y cinco goles

En la última jornada de Liga Santander, frente al Levante, tuvo la oportunidad de debutar. Militao altó al campo a falta de media hora cuando el marcador era de 3 a 0 favorable al Madrid, y, casualidad o no, justo en el momento que ingresó al césped los ‘granotas’ anotaron dos goles.



Y en París tuvo la oportunidad de debutar como titular, pero la historia es conocida: estuvo lento, no llegó a los cruces, desubicado y fue superado en el uno contra uno. En resumen, desorientado.



Sergio Ramos, no tiene dudas: para él, es el peor fichaje que hizo el Real Madrid en la temporada.

Eder Militao llegó al Real Madrid procedente del Porto por 50 millones de euros. (Getty Images) Eder Militao llegó al Real Madrid procedente del Porto por 50 millones de euros. (Getty Images)

Sevilla, la calma o la tempestad

Los madridistas intentan consolarse explicando que el objetivo de la clasificación para octavos sigue al alcance siempre que ganen al Brujas y al Galatasaray, dos rivales asequibles, en el grupo A. "El resultado es malo, pero tampoco hay que hacer un drama", dijo James Rodríguez.



Zidane, por su parte, rechazó apuntar a algunos jugadores que mostraron algunas carencias como el portero belga Thibaut Courtois, pero tampoco tiene muchas opciones a la hora de rotar a sus jugadores dadas las ausencias y va a tener que actuar sobre todo sobre su mentalidad.



"Estamos todos en el mismo barco. Ganamos o perdemos todos juntos. Tenemos que olvidar esta derrota, tenemos un partido el domingo y es en lo que tenemos que concentrarnos", añadió.



Excepto que las dudas podrían convertirse en crisis en caso de nuevo tropiezo: el Real Madrid viaja el domingo al campo del Sevilla, actual líder de la Liga, y su entrenador Julen Lopetegui tiene una cuenta que saldar con el equipo blanco, que lo destituyó en octubre de 2018.



"ZZ" había previsto que este segundo mandato sería "un mayor desafío" para él. Ahora está solo al timón, bajo una tormenta de críticas. Eso también es la vida del entrenador del Real Madrid.

