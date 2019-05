La tiene clara: Theo Zidane y su más sincera confesión sobre las comparaciones con su padre

Son días, sino complicados, por lo menos incómodos para el apellido Zidane. Tras la salida de Keylor Navas del Real Madrid apareció la figura de Luca, el segundo hijo del técnico de los 'blancos', quien se quedaría como el segundo portero del primer equipo. Los cuestionamientos no se hicieron esperar, aunque a la familia de 'Zizou' eso no parece importarle. Ni a Luca y tampoco a Theo , el tercero del clan Zidane.

Theo Zidane, de 16 años, está con la selección Sub-17 de Francia en el Europeo de la categoría. Y antes de afrontar las semifinales del torneo se confesó para el medio francés 'Le Parisien', donde dejó una dura confesión sobre el peso de llevar el apellido que lleva y las inevitables comparaciones.



"Para ser sincero no escucho mucho de lo que se dice por mi nombre. Supongo que algunos intentan compararme con mi padre, pero eso es parte del juego. Cuando juego soy Theo antes que Zidane. Quiero ser reconocido por eso", apuntó.

La relación con su padre en el Madrid

"Creo que mi padre ha puesto el listón alto para que yo llegue a tener una carrera tan magnífica como la suya. Lo intentaré".

Los consejos de Zinedine padre

"Antes de venir al Europeo me dijo que divirtiera jugando, que confiara en mí y que no cambie mi forma de jugar porque así he llegado a la selección. También me dijo que pase lo que pase estará orgulloso de mí".

