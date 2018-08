El fanático del Real Madrid quiere saber más de Vinicius Junior. Ya sea en un partido oficial en las redes sociales, como ahora en Instagram. El futbolista brasileño sigue haciendo de las suyas en las prácticas del Real Madrid. Ahora, por ejemplo, tuvo de cómplice a Karim Benzema, el francés que no fue parte de la Francia campeona del Mundial de Rusia 2018.



De acuerdo a como puede verse en el video subido a Instagram, mientras Juan Manuel Lopetegui supervisaba toques cortos entre sus futbolistas, el ex crack de Flamengo de Brasil optó por jugar a las 'cabecitas' con el atacante galo, que se quedará en el equipo.

Lo llamativo fue que durante el tiempo que duró el video completo la pelota jamás tocó el suelo, convirtiéndose en la delicia de los seguidores del club madridista.



Desde su arribo a la 'Casa Blanca', Vinicius Junior no ha pasado desapercibido por su magistral habilidad con el balón, sin embargo, queda mucho camino por delante para el futbolista.



Otro detalle que ha quedado en claro luego de las primeras semanas en el Real Madrid, si alguien tiene como cómplice en los entrenamientos es al ariete francés.



Real Madrid enfrenta este sábado a la Juventus en un partido válido por la International Champions Cup. Veremos qué hará el ex jugador del Flamengo.