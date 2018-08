Solo, como si estuviera en casa. Alexis Sánchez marcó el primero entre el Real Madrid vs. Manchester United por la International Champions Cup. Un gran gol del delantero, un lujo de definición frente a la valla de Kiko Casilla. Solo como en casa y el chileno no perdona.



En el minuto 18 del partido, el atacante aprovechó un centro que llegó desde la banda y, al encontrarse solo, sin la marca de un defensa, el ‘mapocho’ no perdonó en el área. El equipo de Julen Lopetegui anda lento en el retroceso, no marca bien, propio de una pretemporada.



Alexis Sánchez se encuentra jugando un gran partido, parece salido como si fuera su primer encuentro con los ‘Red Devils’. Todo un crack, aquel jugador del Arsenal.



Real Madrid, por su parte, sufre sin Cristiano Ronaldo. Los madridistas juegan su primer duelo de pretemporada con muchas ausencias, todos de vacaciones tras el Mundial de Rusia 2018.