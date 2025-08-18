Real Madrid vs. Osasuna se enfrentan en el Santiago Bernabéu, en el primer partido de ambos en LaLiga 2025. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Este duelo será televisado por ESPN, con disponibilidad en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV, entre otros, así como en Disney Plus. ¿A qué hora empieza el partido? El duelo empezará a las 2:00 p.m. respecto a la hora peruana, con dos horas más en Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela.

Real Madrid luego de la eliminación en semifinales del Mundial de Clubes, bajó las cargas y únicamente disputó un partido de pretemporada, que finalizó con victoria 4-0 ante WGS Tirol en Austria con dos goles de Mbappé, uno de Militao y el restante de Rodrygo Goes.

Osasuna, por su parte, viene de ganarle 3-0 a Mirandés en un encuentro de preparación, con un gol de Raúl y dos de Budimir. En la temporada pasada de LaLiga quedaron en el puesto 9, igualados en puntos con el Rayo Vallecano, sin embargo, perdieron el cupo a la Conference League por diferencia de goles.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Osasuna en el Perú?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de LaLiga, por lo que el Real Madrid vs. Osasuna podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV o Win TV, además de su versión en streaming a través de Disney Plus.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Osasuna en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Real Madrid vs. Osasuna, por la jornada 1 de LaLiga, se transmitirá a través de ESPN+, Fubo Sports, Disney Plus y ESPN Deportes, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Osasuna en España?

En España, el compromiso entre Real Madrid vs. Osasuna podrá verse por el canal DAZN, que tiene los derechos de LaLiga. Este encuentro también podrá seguirse a través de la app de streaming DAZN.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Osasuna en internet?

Para ver la transmisión entre Real Madrid vs. Osasuna por internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Disney Plus para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de ESPN. También se puede ver a través de la web de Disney Plus.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Osasuna en el Perú?

De acuerdo a la programación de LaLiga, el partido entre Real Madrid vs. Osasuna está pactado para disputarse este martes 19 de agosto a partir de las 2:00 p.m.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Osasuna en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Real Madrid vs. Osasuna es a las 3:00 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 2:00 p.m.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Osasuna en España?

En España, el choque entre Real Madrid vs. Osasuna por la jornada 1 de LaLiga, está pactado para iniciar a las 9:00 p.m. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Osasuna en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Real Madrid vs. Osasuna está programado para las 4:00 p.m.

