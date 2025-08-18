La llave frente a Gremio, por los play-offs de la Copa Sudamericana, le cambió la vida a Erick Noriega. Fue uno de los mejores en aquella clasificación de Alianza Lima a los octavos de final y eso no solo le valió elogios de la prensa internacional, sino también la consideración del conjunto de Porto Alegre para poner 2 millones de dólares sobre la mesa y llevárselo a Brasil. El ‘Samurái’ por fin dará el paso que tanto le pedía su prometedora carrera: volver al extranjero.

Mano Menezes, director técnico del ‘Tricolor’, fue clave en su llegada y dio el visto bueno para su fichaje una vez iniciadas las conversaciones de club a club. Así pues, tras el último triunfo por 3-1 sobre Atlético Mineiro, el experimentado estratega fue consultado sobre su incorporación y qué es lo que espera luego de los movimientos en este mercado de pases.

Recordemos que Noriega no será el único en llegar a Gremio en las próximas horas. También lo harán Arthur Melo, volante con pasado en el fútbol europeo –jugó en el Barcelona, Juventus, Liverpool, Fiorentina y Girona–, y Marcos Rocha, proveniente de Palmeiras. Para Menezes, fue importante que la directiva haga los esfuerzos necesarios para repotenciar su plantel.

“Entendimos que debíamos fichar jugadores y que esto era importante en este momento. Llevamos meses trabajando para fichar jugadores, pero no es fácil. Cuando analizas el mercado y te gusta un jugador, ganan rápidamente 15 millones de euros”, dijo en primera instancia, haciendo hincapié en los costosos salarios que se pagan en Brasil.

Mano Menezes también tuvo un paso como director técnico de la Selección de Brasil. (Foto: Getty Images)

“En el mercado brasileño, en general, no hay 15 millones de euros para ganar, salvo raras excepciones en los clubes. Así que tenemos que buscar otras alternativas, ser creativos, encontrar al jugador que tenga las características que buscamos”, añadió, valorando las virtudes de sus fichajes y cómo estos se adaptan a su idea de juego.

En esa misma línea, espera que los hinchas continúen respaldando a su equipo, entendiendo que hacen todo lo posible para seguir avanzando en el campeonato. “La afición empieza a ver que el trabajo no son solo palabras, que realmente estamos avanzando en la dirección de lo que decimos, para que nuestras palabras ganen más confianza y credibilidad”, acotó.

Gremio solo compite en el Brasileirao por lo que resta de la temporada –se única décimo tercero con 23 puntos–, ya que quedó fuera de la Copa de Brasil y la Sudamericana. Con ese contexto de por medio, Erick Noriega llegará a uno de los clubes más importantes del mejor fútbol de Sudamérica. La exigencia será mayor, pero ya ha demostrado que tiene condiciones para rendir. ¿Será capaz de adueñarse de la titularidad en el armado de Mano Menezes? Pronto lo sabremos.

Erick Noriega fue ovacionado por la hinchada en su último partido con Alianza Lima. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

