Alianza Lima volvió a sorprender en el mercado de fichajes y cerró una incorporación que promete darle jerarquía a su mediocampo. Pedro Aquino, mediocampista de la selección peruana y con amplia experiencia en la Liga MX, será nuevo jugador blanquiazul tras acordarse su préstamo desde Santos Laguna. La operación, que se selló a pocas horas del cierre del libro de pases de la Liga 1, se dio en condiciones favorables para el club victoriano: sin costo de traspaso y con el compromiso de asumir solo un porcentaje de su salario. De esta manera, ‘La Roca’ regresa al fútbol peruano después de ocho años y llega con la consigna de liderar a los íntimos en su camino al título y en la Copa Sudamericana.

El fichaje de Pedro Aquino responde, además, a una necesidad urgente de la directiva. La inesperada salida de Erick Noriega rumbo a Gremio de Brasil obligó al club a moverse rápido en el mercado, considerando que solo podía fichar jugadores peruanos por tener completo el cupo de extranjeros. El nombre del exLeón y América apareció de inmediato como opción ideal, no solo por su experiencia, sino también por su disponibilidad tras no ser inscrito en el torneo mexicano.

En La Victoria celebran no solo haber asegurado un reemplazo de nivel, sino también haber convencido a un futbolista que todavía tenía contrato hasta 2027 con Santos Laguna. El préstamo es por una temporada y la directiva blanquiazul asumirá apenas el 35% de su sueldo, según informó el periodista José Varela. Una operación inteligente que, a la vez, genera expectativa en la hinchada íntimo.

La experiencia de Pedro Aquino

Pedro Aquino, de 30 años, vuelve así al torneo local tras un largo recorrido en México. Su primera experiencia en el extranjero fue con Lobos BUAP, para luego consolidarse en León, donde llegó a ser campeón y figura del mediocampo. En 2021 fichó por el América, uno de los equipos más grandes del continente, y en 2023 pasó a Santos Laguna. En cada club mostró intensidad, marca férrea y una capacidad de quite que lo consolidaron como uno de los volantes defensivos más respetados de la región.

Pedro Aquino. (Foto: Getty Images)

Su retorno al fútbol peruano no era algo lejano a su deseo personal. En distintas ocasiones, Aquino manifestó su interés de volver al país para tener continuidad y estar cerca de la selección. Incluso llegó a sonar en Sporting Cristal, el club de sus amores, aunque en La Florida descartaron su incorporación por tener el plantel cerrado. Finalmente, fue Alianza Lima quien movió las piezas correctas para traerlo de vuelta.

Desde Santos Laguna no pusieron trabas a la salida del jugador y emitieron un comunicado en el que confirmaron que Aquino está en óptimas condiciones físicas para la práctica deportiva de alto rendimiento. Este detalle dio tranquilidad a la directiva íntima y al comando técnico de Néstor Gorosito, que podrá contar con un refuerzo listo para competir desde el primer momento.

En Matute, la expectativa es enorme. Los hinchas blanquiazules esperaban un fichaje de jerarquía y ahora tendrán a un futbolista con recorrido internacional y presencia en la selección nacional. La llegada de Aquino fortalece un mediocampo que necesitaba variantes, sobre todo tras las bajas y movimientos de mercado que sufrió el equipo en las últimas semanas.

La incorporación de ‘La Roca’ también representa un golpe anímico para el plantel. Con la Copa Sudamericana en marcha y el Torneo Clausura en desarrollo, Alianza Lima sabe que necesita jerarquía y personalidad para afrontar partidos decisivos. Aquino, con su experiencia en torneos internacionales y eliminatorias mundialistas, puede convertirse en ese líder silencioso que ordene y dé equilibrio en la mitad del campo como en su momento lo hizo Erick Noriega.

