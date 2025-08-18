En la antesala de una nueva edición del Clásico del fútbol peruano, las declaraciones suben de tono fuera del campo. Franco Velazco, actual administrador de Universitario de Deportes, generó controversia al pronunciarse sobre la jugada en la que se anuló un gol a los ‘cremas’ frente a Sport Huancayo, cuestionando tanto al VAR como a la terna arbitral. Estas palabras no pasaron desapercibidas en la vereda de enfrente. Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas por el Perú, decidió responder y dejó un mensaje claro: ningún dirigente debe incitar a la violencia ni crear un clima de hostilidad antes de un partido tan importante como el que jugarán Alianza Lima y Universitario este fin de semana.

Zúñiga inició recordando que lo ocurrido en Huancayo es algo que ya han sufrido varios equipos en la Liga 1, incluido el propio Alianza Lima. “El VAR determinó posición adelantada. A nosotros también nos pasó con un gol de Matías Succar y en un partido contra Libertad. Son situaciones normales del fútbol”, explicó.

Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la forma en la que Universitario ha enfocado la polémica. “Me entristece que se le dé tanto énfasis a esta jugada, cuando poco se habla de las faltas de Santamaría y Ancajima que merecían expulsión. No se puede sesgar el análisis”, puntualizó el dirigente blanquiazul.

El presidente de Aliancistas por el Perú también fue frontal al referirse a Franco Velazco. “Con mucha pena he visto declaraciones del administrador, cuya oficialización registral aún está observada. Ha recurrido a una vieja artimaña: presionar al VAR y a los árbitros, además de incitar indirectamente a la violencia. La FIFA prohíbe expresamente este tipo de conductas”, advirtió.

En esa misma línea, Zúñiga hizo un llamado a la mesura en los días previos al partido más importante del fútbol peruano. “Todos debemos actuar con ponderación, altura y educación. Si hay reclamos, existen canales oficiales. Ventilar todo públicamente solo calienta el ambiente y desvía la atención. Lo que se necesita es tranquilidad y que el Clásico sea una verdadera fiesta deportiva”, declaró.

Además, pidió serenidad a los árbitros designados para el choque. “Es fundamental que estén tranquilos y seguros. Lo único que se debe exigir a la CONAR es que designe personas de conducta intachable para evitar cualquier suspicacia. Lo demás son artificios que no conducen a nada positivo”, añadió.

Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas por el Perú, principal acreedor de Alianza Lima | FOTO: GEC

¿Le molesta el calendario que tiene Alianza Lima?

Zúñiga también se refirió a la seguidilla de partidos que afronta Alianza Lima en torneos locales e internacionales. Según él, es parte de los retos de competir en alto nivel. “Respetamos los calendarios y asumimos las dificultades. Son pruebas que exigen preparación y autocrítica constante. Lo importante es aprender de los errores y mejorar en cada fecha”, comentó.

¿Sale Noriega entra alguien más?

Finalmente, el dirigente blanquiazul se pronunció sobre la partida de Erick Noriega al extranjero y el trabajo de refuerzos para la segunda parte de la temporada. Aunque reconoció que tiene sentimientos encontrados por la salida del jugador, aseguró que confía plenamente en el plantel y dejó abierta la posibilidad de un fichaje adicional. “Si llega alguien más, sería genial, pero si no, confiamos en lo que tenemos. La meta sigue siendo clara: pelear arriba en el Clausura y mantenernos competitivos a nivel internacional”, cerró.

