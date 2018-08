A nivel de regate, se luce como todo un profesional; en cuanto a pases y definiciones al arco, aún le falta perfeccionar su técnica. Vinicius Junior pudo marcar su primer gol en el Real Madrid vs. Roma por la International Champions Cup , pero le faltó precisión para poner su sello en un partido que terminó a favor (2-1) del equipo de Julen Lopetegui en Nueva Jersey, Estados Unidos.



A los 60 minutos, el ex delantero del Flamengo tomó el balón y definió a la derecha del portero de la Roma, pero el esférico se fue diciéndole algo al poste. Lamentablemente no pudo ser su primer gol como madridista, pese a que lo buscó durante toda la pretemporada en Estados Unidos.



Vinicius Junior y Real Madrid terminan así la gira de la International Champions Cup para concentrarse en el partido del 15 de agosto: la Supercopa de Europa contra el Atlético de Madrid. ¿Formará parte del plantel el brasileño?



Le ha gustado a Lopetegui, aunque aún todavía quedan dudas de su evolución como futbolista en el plantel madridista.



Vinicius Junior ha dejado gratas jugadas en Estados Unidos. Si quieres verlas, entra este link.