Rivales solo en la cancha: Renato Tapia no pudo contener las lágrimas y Tagliafico fue a consolarlo [VIDEO]

Imágenes que solo nos regala el fútbol. El volante peruano Renato Tapia vivió este domingo uno de los momentos más duros de su carrera luego de ser testigo presencial de la goleada que sufrió el Willem II a manos de un Ajax que sigue dando que hablar y que no perdonó en la final de la Copa de Holanda.

Pero, ¿qué pasó con peruano? Bueno, resulta que tras el pitazo final, Tapia no pudo ocultar su lamento por el resultado y se tiró sobre el césped a llorar sin consuelo alguno, mientras algunos jugadores del Ajax celebraban su conquista. No obstante, este no fue el caso de Nicolás Tagliafico. Y es que el lateral argentino, apenas vio a Tapia, se acercó a consolarlo y a darle un fuerte abrazo.

El Ajax de Ámsterdam, que juega el miércoles la vuelta de las semifinales de la Champions League contra el Tottenham, ganó este domingo (4-0) su decimonovena Copa de Holanda, imponiéndose al Willem II de Tilburgo en el estadio De Kuip de Róterdam

Renato Tapia no aguantó las lágrimas y tuvo que ser consolado por Nicolás Tagliafico en la final de la Copa de Holanda. (ESPN)

A tres días de la importante cita europea, el conjunto 'ajacied' demostró su gran estado de forma gracias a los goles de Daley Blind (38), Klaas-Jan Huntelaar (39, 67) y Rasmus Kristensen (76).



Como contra el Bayern de Múnich, el Real Madrid y la Juventus de Turín esta temporada en la Champions, el Ajax ejerció una presión constante y una limpia circulación de balón.Es así que los de Ámsterdam mantienen un mano a mano con el PSV Eindhoven por la Eredivisie y aspira a firmar una campaña histórica

