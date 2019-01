En busca de minutos: Renato Tapia estaría cerca de fichar por exequipo de Reimond Manco

En busca de continuidad. El objetivo más cercano de Renato Tapia para este año es tener mayor protagonismo y sumar minutos en campo en el Feyenoord , no solo para llegar en óptimas condiciones a la Copa América, sino para darle un nuevo impulso a su carrera en Holanda. Sin embargo, el panorama, al menos por ahora, parece complicado para el mediocampista, que valora la posibilidad de buscar nuevo club.

Precisamente, hace algunos días, desde Holanda informaron del interés del PEC Zwolle por Tapia, pero no sería el único equipo interesado en el peruano. RTV Rijnmond apuntó nada menos que el Willem II, exequipo de Reimond Manco, estaría tras los pasos del volante de 23 años.



Desde luego aún no hay información oficial sobre el posible traspaso del llamado 'Capitán del futuro', que llegó al equipo de Róterdam en el 2016, pero que por distintas razones no ha podido consolidarse en el equipo titular. De hecho, esta temporada solo ha disputado seis partidos con Feyenoord.



Es más, el propio Tapia ha reconocido que desearía aparecer más en el cuadro titular.



"Estoy enfocado en mi equipo. Me encantaría jugar más, pero pasa un poco por mí y por el entrenador qué es lo que quiera de mí. Así que vamos a ver qué sucede", apuntó el jugador hace una semana.

Recordemos que el Willem II, que marcha en la casilla 12 de la Eredivisie, fue el elenco que acogió a Reimond Manco durante el final de la temporada 2008-09, luego de llegar al PSV Eindhoven.