No se cumplieron ni 30 días desde la traumática salida de Ricardo Alberto Gareca Nardi del banquillo de Vélez Sarsfield, y el entrenador argentino empezó a recibir ofertas para continuar su carrera. No lo buscaron a nivel de clubes, sino una selección: Baréin. Conociendo su prestigio y la hazaña que logró con Perú en las Eliminatorias a Rusia 2018, el fútbol asiático contactó con el ‘Tigre’ para convertirlo en su nuevo técnico. Sin embargo, dirigir en el país del Golfo Pérsico no está en los planes del ‘Flaco’, razón por la que rechazó la propuesta.

Así lo ha revelado este domingo el periodista argentino Adriano Savalli, que asegura haberse comunicado personalmente con Ricardo Gareca para conocer de primera mano cómo le fue en las negociaciones con los altos mandos de la selección de Bahrein.

Según la citada fuente, luego de viajar 13.795 kilómetros junto a su ayudante, Néstor Bonillo, Gareca recibió el mejor de los tratos y recibió todas las atenciones en el proceso de conocer mejor el fútbol de Baréin. Sin embargo, no dudó dos veces para rechazar la propuesta.

“Ricardo Gareca rechazó la oferta para dirigir a la Selección de Baréin. Así me lo confirma el propio DT. Se reunió y fue invitado a conocer el país y las instalaciones. El trato fue cordial y recibió todas las atenciones, pero finalmente decidió no aceptar la propuesta”, publicó Savalli en su cuenta de Twitter.





Será para la próxima





De haberse concretado, Baréin hubiera sido la segunda selección nacional que dirija el ‘Tigre’ luego de haberse hecho cargo de la peruana durante siete años. En su permanencia, desde el 2015, clasificó a la bicolor al Mundial Rusia 2028 y la llevó a obtener el subcampeonato de la Copa América 2019.

Según informaciones, Baréin, que se ubica en el puesto 86 del ranking FIFA, tentó a Ricardo Gareca con un contrato de dos años y un sueldo de 3 millones de dólares por cada uno, montó superior a los que ganaba en la escuadra peruana.





