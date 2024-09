Cuando Jorge Fossati anunció su lista de convocados para los pasados partidos frente a Colombia y Ecuador, era previsible saber que Paolo Guerrero no tenía posibilidades de meterse a la nómina. Recién había fichado por Alianza Lima tras desvincularse de César Vallejo y, como la Liga 1 entró en receso por las Eliminatorias 2026, se sometió a un reacondicionamiento físico para quedar apto cuando se reanudara el Torneo Clausura. A menos de un mes de la derrota de la Selección Peruana en Quito, el presente del ‘Depredador’ es otro y tiene argumentos para ser considerado por el ‘Nono’ para la fecha doble de octubre –este domingo 29 de septiembre dará a conocer a sus citados–, donde enfrentaremos a Uruguay y Brasil.

Durante los días en que Paolo estuvo fuera del país y entrenaba por su cuenta en Brasil mientras se resolvía su tema legal con la ‘UCV’, Fossati no perdió la comunicación con él y siempre estuvo al tanto de su situación, con la esperanza de convocarlo en septiembre. “Sé que Paolo está entrenando en Brasil. En estos últimos días tuvo comunicación con nuestro preparador físico para coordinar algunos puntos con el profesional que está a su cargo”, comentó en la quincena de agosto, en una entrevista con L1 MAX.

El uruguayo fue sincero con las opciones de Guerrero y no quiso aventurarse en su decisión de volver a llamarlo. No jugaba desde junio, cuando estuvo en el último partido de Perú en la Copa América, con derrota por 2-0 ante Argentina. “No me animo a decir si será convocado, hoy está más para no que para sí (...) Paolo tiene un físico privilegiado y muy bien cuidado, no es fácil llegar a los 40 años y meterte a una cancha sin pasar vergüenza”, aseveró.

Club Partidos Goles Asistencias Minutos jugados César Vallejo 9 3 1 676′ Alianza Lima 3 1 0 90′

Los registros de Paolo Guerreo a nivel de clubes en la temporada 2024.

Paolo Guerrero registra un gol en tres partidos con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

La actualidad de Paolo es otra en comparación con la de aquel entonces y, pese a sus 40 años, parece tener la energía suficiente para aferrarse a sus últimos capítulos con la Selección Peruana, de la que es el goleador histórico con 40 tantos. En la última Copa América disputó los tres partidos, pero solo fue titular contra Argentina. En cuanto a las Eliminatorias, arrancó en las cuatro primeras jornadas y luego fue una variante en las dos siguientes, sin ser convocado en las dos últimas fechas por las razones previamente mencionadas. Sin contar los amistosos de marzo y junio, donde disputó sus primeros duelos con Fossati, está claro que Perú sigue apostando por la jerarquía de Paolo, frente a la carencia de jugadores de su experiencia en duelos altamente competitivos a nivel de Sudamérica.

Haciendo una comparativa de cómo llegó Paolo a la Copa América, hay que considerar que previo al torneo se perdió los últimos siete partidos con César Vallejo a raíz de una sobrecarga muscular: cuatro por la Liga 1 y tres por la Copa Sudamericana. Con más de un mes de inactividad, Jorge Fossati confió en él y lo esperó hasta que estuviera disponible para los amistosos de junio contra Paraguay (0-0) y El Salvador (1-0), ingresando en ambos desde el banquillo. Ahora que lleva tres encuentros al hilo con Alianza Lima, siendo titular en uno y habiendo marcado un tanto ante Sport Boys, el panorama pinta propicio para que el ‘Nono’ no dude en citarlo.

Jornada Fecha Ciudad Resultado Minutos jugados 1 08/09/23 Asunción Paraguay 0-0 Perú 90′ 2 13/09/23 Lima Perú 0-1 Brasil 90′ 3 13/10/23 Santiago Chile 2-0 Perú 90′ 4 18/10/23 Lima Perú 0-2 Argentina 45′ 5 16/11/23 La Paz Bolivia 2-0 Perú 34′ 6 22/11/23 Lima Perú 1-1 Venezuela 6′

Los registros de Paolo Guerrero en las Eliminatorias 2026.

Paolo Guerrero ha disputado seis partidos de las Eliminatorias 2026. (Foto: Getty Images)

Paolo: ¿pieza de recambio o titular del ‘Nono’?

De la última convocatoria de Jorge Fossati, los delanteros elegidos fueron los siguientes: Gianluca Lapadula, Edison Flores, Bryan Reyna, Joao Grimaldo, Franco Zanelatto, Alex Valera, Santiago Ormeño y Yordy Reyna. Si revisamos solo las características de cada uno de ellos, Paolo Guerrero está en la misma línea que Ormeño y Valera. Este último salió con nota aprobatoria de la fecha doble de septiembre y desde entonces levantó mucho su nivel en Universitario –dos goles y una asistencia en tres partidos disputados–, por lo que el sacrificado podría ser el atacante del Puebla.

Si bien ‘Ormedeus’ es titular en México y marcó un tanto de penal en el último mes, su jerarquía y determinación dentro del área es menor a la de Guerrero, lo que lo pone un escalón por debajo. Ahora bien, otro detalle no menor es el vinculado a los que van a alinear dentro del 3-5-2 del ‘Flaco’. Alex Valera y Gianluca Lapadula conformaron la pareja de delanteros contra Colombia y Ecuador, mientras que Ormeño y Bryan Reyna fueron los que entraron a refrescar la ofensiva. La duda radica en saber si Fossati tiene en mente usar a Paolo como inicialista o como una variante para los segundos tiempos.

El sistema de Fossati requiere de un delantero que desgaste a los centrales y otro que esté atento dentro del área, ya sea fijando a los rivales o marcando diagonales. Por edad y físico, Valera cumple muy bien con lo primero, pues precisamente eso también hace en la ‘U’ y lo replica en la Selección Peruana. ‘Lapa’, por su parte, tuvo la otra tarea en septiembre y el saldo fue negativo: solo registró un remate a puerta –muy débil, en los minutos finales contra Ecuador–, y le anularon un tanto por posición adelantada –frente a Colombia–. Es ahí donde está la interrogante para el comando técnico de la ‘Bicolor’: ¿Guerrero o Lapadula?

Pensar en una dupla integrada por estos dos jugadores sería insistir en algo que no ha funcionado desde los días en que Ricardo Gareca era el director técnico de la ‘Blanquirroja’. Si nos vamos aún más atrás en la historia, el Paolo más joven y en su ‘prime’ siempre se sintió cómodo jugando como única referencia de ataque. Cuando Juan Reynoso asumió el mando del equipo, también tuvo la idea de juntar al ‘Depredador’ con el ‘Bambino’, sin un resultado positivo dentro del funcionamiento colectivo del equipo. Así pues, cuando le tocó el turno a Jorge Fossati, sus experimentos tampoco cambiaron la perspectiva de esa dupla.

El único gol que Paolo Guerrero le marcó a Brasil fue en la final de la Copa América 2019. (Foto: Getty Images)

Además, estamos hablando de un delantero de 40 años y otro de 34. Es fundamental tomar en cuenta esto, pues el desgaste para los atacantes dentro del 3-5-2 requiere de al menos uno con la capacidad física para ser el primer bloque defensivo en fase de presión. De esta manera, dentro de las variantes utilizadas por el entrenador ‘charrúa’, Alex Valera es el más dotado para esta labor. En caso quiera poner a un elemento de otras características, ahí estaríamos hablando de jugadores con más velocidad y desequilibrio al espacio, pero con menos presencia dentro del área rival: Bryan Reyna, Edison Flores, Joao Grimaldo y hasta el mismo Yordy Reyna; a estos dos últimos los convocó en septiembre, pero finalmente no entraron en la lista de los dos partidos. En cuanto a lo que puede ofrecer esta versión de Paolo Guerrero, tenemos que analizar sus tres partidos con Alianza Lima y ver cómo ha venido jugando. En su debut contra Mannucci, ingresó por Hernán Barcos para hacer dupla con Pablo Sabbag; frente a Atlético Grau, entró por Matías Succar para nuevamente compartir la ofensiva con el ‘Jeque’; y ante Sport Boys, en su primera titularidad desde su arribo a La Victoria, alineó junto al atacante colombiano. Esto nos da una respuesta clara, sobre todo si consideramos que los ’Íntimos’ también juegan con un 3-5-2: ‘PG9’ cumple funciones específicas cuando tiene a un acompañante con mayor movilidad y con el físico para no estar tan estático. En tal sentido, si Jorge Fossati decide alinearlo contra Uruguay –el viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional–, tendrá que darle un socio que reúna las características antes citadas. El DT de la Selección Peruana no puede fallar aquí, pues el último lugar en la tabla de posiciones apremia y ya no hay más margen para seguir cediendo puntos de local. Los de Marcelo Bielsa llegan a este partido después de dos empates sin goles contra Paraguay y Venezuela, por lo que también necesitan ganar –aunque con menos urgencia– para no perder pisada en las Eliminatorias 2026. Ojo, Perú tendrá que visitar a Brasil cuatro días después, en una plaza donde históricamente no robamos al menos un punto desde las Eliminatorias para Corea-Japón 2002, cuando empatamos por 1-1. Al revisar las estadísticas de Paolo Guerrero ante estas selecciones, hallamos que a Uruguay le marcó en cuatro ocasiones en 13 partidos, pero solo dos por Eliminatorias y el resto por Copa América. Por el lado de Brasil, solo le marcó una vez –en siete compromisos– y curiosamente fue el último tanto oficial del ‘Depredador’: en la final de la Copa América 2019, donde perdimos por 3-1. Han pasado varios años desde aquellos goles y el tiempo hizo lo suyo, con la Selección Peruana –que cada vez funciona menos–, con la hinchada –que hace urge de algo que la ilusione– y con ‘PG9’. Si lo convocan, quizás tenga varios minutos en esta fecha doble de octubre. Veremos si el fútbol le tiene preparado algún festejo en este momento tan complicado para la ‘Bicolor’.

Rival PJ PG PE PP Goles Asistencias Uruguay 13 2 5 6 4 2 Brasil 7 1 1 5 1 0

Los registros de Paolo Guerrero contra Uruguay y Brasil.

Paolo Guerrero llegaría a la convocatoria con cuatro partidos disputados con Alianza Lima. (Foto: GEC)





