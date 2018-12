River Plate quedó eliminado del Mundial de Clubes 2018 al perder en penales (5-4) ante el Al Ain árabe. El golpe fue duro para los pupilos de Marcelo Gallardo, aunque quizá no tanto como para los hinchas 'millonarios', quienes tuvieron que dar la vuelta al planeta para ser testigos de semejante papelón.



Así como los que sufrieron en el estadio, hubo otros que se llevaron la decepción del resultado de River apenas pisaron suelo emiratí. Tal como se ve en unas imágenes, hinchas del equipo argentino se enteraron de la eliminación en el aeropuerto. Estaban confiados en que llegaban para ver a su equipo contra el Real Madrid en la final.



"No se puede creer esto, boludo. 18 horas con el culo cuadrado, escuchando el alargue arriba del avión con el Wi-Fi. Cola de Migraciones, escuchando los penales. Y cuando me toca el turno para entrar a territorio dubaiense (sic), 5-4 [...] ¿Qué hago acá? No se puede creer", expresó un hincha de River Plate.



Recordemos que en el tiempo reglamentario, River Plate y Al Ain empataron 2-2. Para el equipo argentino marcó el colombiano Santos Borré en doble oportunidad. Mientras que para el equipo árabe los goles fueron obra de Berg y Caio.