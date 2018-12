River Plate le dijo adiós al Mundial de Clubes tras perder ante Al Ain de Arabia Saudita. Uno de los grandes artífices, fue el brasileño Caio, quien incluso anotó uno de los goles en el encuentro.

En entrevista con Fox Sports Radio, Caio soltó sus impresiones tras la hazaña en el estadio Hazza Bin Zayed frente al club 'Millonario' y su clasificación a la final del torneo.

"Sí, estoy feliz por la victoria, fue un buen partido, ahora toca descansar para pensar en la final y agradecer a los hinchas que nos apoyan. No creo que River haya jugado relajado. Corrieron bastante y tuvieron opciones de ganar", expresó.

Cuando le preguntaron por su estilo de juego, Caio no tuvo problemas en afirmar que se asemeja al de la estrella del PSG, Neymar Jr.

"Yo creo que me parezco más a Neymar", aseguró.

En otro momento, la joven figura del Al Ain reveló los motivos por el que no pudo desarrollar su carrera profesional en Brasil.

"No tuve muchas oportunidades en Brasil. Yo estoy feliz de estar en el Al Ain, me dieron la oportunidad. Agradezco a Japón que me abrió las puertas para iniciar mi carrera y ahora aquí (en Emiratos Árabes Unidos) estoy muy contento", sostuvo.

Caio fue uno de los jugadores más importantes en el Al Ain, que eliminó este martes al River Plate del Mundial de Clubes. El brasileño, de 24 años, fue una pesadilla para la zaga 'Millonaria' y marcó el 2-2 que permitió definir la serie en tanda de penales (5-4).