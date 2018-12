River Plate se hizo del tercer puesto en el Mundial de Clubes , pero los memes no demoraron en salir para burlarse. El cuadro 'millonario' volverá a casa tras haber alcanzado el podio en el último torneo FIFA del año al golear 4-0 a Kashima Antlers. Sin embargo, esto no fue suficiente para que no aparezcan las crueles imágenes.

Marcelo Gallardo, el técnico más ganador de River Plate, fue el centro de las burlas al no haber podido ganar su primer Mundial de Clubes, el sueño de todos los hinchas del Millonario. Las comparaciones que durante la Copa Libertadores hicieron con Carlos Bianchi fueron el punto de comparación.

Pero eso no fue todo. El equipo de la franja roja también fue criticado por haber caído en las semifinales ante Al Ain, el único participante del Mundial de Clubes que no fue campeón de nada y que participó del torneo FIFA como representante del país anfitrión.

Las burlas pasaron por el buen nivel mostrado ante Kashima Antlers en la definición por el tercer puesto y con equipo alterno, mientras que en la semifinal no supo como hacerle frente al Al Ain con su equipo titular.

Con este triunfo, River Plate cerró un año difícil que tuvo su pico más alto el título de la Copa Libertadores contra Boca Juniors, en partido disputado en Madrid, España.