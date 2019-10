Se perdería hasta la Champions: el tiempo de baja de Alexis Sánchez tras lesionarse con Chile

De mal en peor. El empate sin goles entre las selecciones de Chile y Colombia del sábado en Alicante en un deslucido juego tuvo más fricciones que buen fútbol, y uno de los damnificados fue Alexis Sánchez , quien sufrió un golpe en el tobillo izquierdo. Horas después, la federación de su país informaría que el delantero quedó descartado para el amistoso con Guinea, por lo que volvió a Italia para reincorporarse al Inter de Milán.



Sobre su tiempo de recuperación. Según declaraciones de su entrenador en la 'Roja', el exdelantero del Manchester United podría estar de baja hasta tres meses luego de que en el primer parte médico emitido por Chile se diera a conocer que el atacante sufría una ''luxación de tendones peroneos del tobillo izquierdo con compromiso de retáculo'', lesión que obligaría a Alexis ha pasar por el quirófano, a una semana del reinicio de la Champions League.

"Tenemos que ver qué va a pasar con Alexis en su club en Italia, si lo operan o no lo operan, si juega o no la Champions League. Podríamos perderle dos o tres meses", manifestó el DT de Chile antes de enfrentarse a Guinea este martes, en el último amistoso por Fecha FIFA de octubre. Ojo, el estado de Alexis Sánchez no deja de ser algo preocupante para el Inter, teniendo en cuenta que si pasa es operado podría perderse, incluso, todo lo que resta del 2019.



Si bien es cierto que la gravedad de su lesión no está del todo confirmada, su ausencia será una sensible baja para la selección que dirige el colombiano Reinaldo Rueda, que sufre su peor sequía de victorias desde 2004. Tras imponerse 2-1 a Ecuador en junio durante la Copa América de Brasil, no ha vuelto a ganar: acumula cuatro derrotas y tres empates entre partidos oficiales y amistosos, y apenas ha marcado dos goles.



¿Qué se sabe del próximo rival de Chile: Guinea?

La desconocida selección de Guinea, un modesto combinado africano que nunca asistió a un Mundial de fútbol, cuenta como mayor figura a Naby Keita, pero el centrocampista del Liverpool inglés fue liberado por el entrenador francés Didier Six y no estará ante Chile. En su último amistoso, Guinea cayó ante Islas Comoras por 1-0, en un duelo disputado el sábado en Francia. El partido se disputará en el estadio Rico Pérez de Alicante.

Para este encuentro, se espera que la selección chilena, ya sin Alexis Sánchez lesionado, salte al campo con la siguiente alineación ante Guinea: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Guillermo Maripán, Oscar Opazo; Erick Pulgar, Claudio Baeza, Arturo Vidal, César Pinares; y Diego Rubio y Felipe Mora.

► Éramos felices y no lo sabíamos: el top 20 de jugadores de infancia que se retiraron este 2019 [FOTOS]



► Una cláusula de rescisión más que elevada: el plan de Barcelona para no dejar ir a Ansu Fati



► Neymar quiso jugar en Real Madrid: las cuatro llamadas a jugadores del Santiago Bernabéu para comunicárselo



► Una oportunidad que no puede desaprovechar: James Rodríguez vuelve a sonreír en Real Madrid