Colombia se encuentra sin técnico tras la decisión de José Néstor Pékerman de no seguir al mando de una Selección a la que la había llevado en los últimos dos Mundial. Sin capitán en el barco, los dirigentes de la Federación de aquel país estudian todos los perfiles necesarios para encontrar a una entrenador que cumpla con los requisitos y pueda llevar a los cafeteros al próximo Mundial en Qatar 2022, así como realizar un buen papel en la Copa América 2019.



Y ahora, ¿quién es el último nombre que asoma para el cargo? Dunga fue ofrecido por su grupo de representantes a uno de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para que estudien su perfil, aseguró Francisco Ferreira uno de sus empresarios, en dialogo con ‘El Alargue’ de Caracol Radio.



"Nosotros presentamos a Dunga como un posible candidato. No hemos avanzado más allá de presentar el nombre como candidato para dirigir a Colombia. Un viaje al país dependerá de cómo vaya transcurriendo el interés o esperando algún avance de la Federación. Hasta este momento no tenemos nada oficial", afirmó el agente paraguayo.



No sabe quién fue la persona que recibió la hoja de vida del, aunque según Ferreira "fue bien recibido el nombre de Dunga" y esperan avanzar para entrar en las negociaciones.



Por el momento, Colombia seguirá bajo el mando de Arturo Reyes, como técnico encargado, para los amistosos antes Estados Unidos y Costa Rica en la próxima fecha FIFA. Ya fue descartado Carlos Queiroz como posible reemplazante de Pékerman.