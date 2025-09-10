La derrota de Argentina ante Ecuador, por 1-0 en Guayaquil, no solo dejó con un sinsabor a la ‘Albiceleste’ en el cierre de las Eliminatorias, sino que perdió a su capitán Nicolás Otamendi -expulsado ante la ‘Tricolor’- para el debut del Mundial 2026. Además, en la próxima actualización del ranking FIFA, la selección que dirige Lionel Scaloni abandonará el primer puesto que tenía desde abril de 2023. España quedará en primer lugar y Francia ocupará el segundo puesto.

¿Cómo funciona este ranking? Basado en el sistema Elo, refleja el rendimiento actual de las selecciones, premiando victorias contra rivales fuertes y en torneos de mayor relevancia. La diferencia de puntos entre los dos equipos antes del partido determina el “resultado esperado”. Si un equipo vence a uno mejor clasificado, ganará más puntos que si vence a uno de nivel inferior. La caída contra Ecuador (23° en el ranking) le impone una pérdida de puntos que bajarán a la ‘Albiceleste’ al tercer lugar.

Así, Argentina le dirá adiós al primer lugar, que pasará a ser la quinta mejor marca histórica entre todas las selecciones en el ranking desde su creación en 1992. El ciclo de dos años y cinco meses de la ‘Albiceleste’ quedó a solo cuatro meses de igualar la marca de España, que fue líder durante dos años y nueve meses entre 2011 y 2014.

De todas maneras, ese lugar de privilegio no resulta determinante para la Selección Argentina de cara al sorteo del Mundial 2026. Esto porque, por ser campeón del último Mundial, ya tiene asegurado un lugar como una de las 12 cabezas de serie para la Copa del Mundo 2026. Además, por ser locales, Estados Unidos, México y Canadá también tendrán ese privilegio, independientemente del lugar que ocupen en el ranking.

Nicolás Otamendi fue expulsado ante Ecuador y se perdería el debut del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo será el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026?

La distribución de grupos será el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington DC. En total, serán cuatro bombos para las 48 selecciones clasificadas y esta distribución se basará en la posición que ocupan en el ranking FIFA en el momento que se realiza el sorteo. Se formarán 12 grupos de 4 equipos cada uno para así ordenar su calendario en la competencia.

Estados Unidos, México y Canadá serán asignados a grupos distintos con el fin de asegurar que cada uno dispute partidos en su propio país durante la fase de grupos. De cada grupo habrá dos clasificados y jugarán la ronda de dieciseisavos de final hasta llegar a la final. Si en la edición anterior se jugaban 64 partidos, ahora tendremos la oportunidad de presenciar 104, 40 más a comparación del Mundial Qatar 2022.

Cabe resaltar que el choque inicial será el 11 de junio y la final el 19 de julio de 2026. Las acciones se distribuirán entre Estados Unidos, Canadá y México; precisamente, en este último, se hará la inauguración desde el estadio Azteca en la Ciudad de México. Dato adicional es que el repechaje será en marzo de 2026.

El sorteo del Mundial 2026 será en Washington DC. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR