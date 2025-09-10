La Selección de Bolivia cumplió su objetivo en las Eliminatorias 2026 y llegó a la última fecha con la posibilidad de meterse al repechaje intercontinental. Así pues, tras vencer por 1-0 a Brasil con gol de Miguel Terceros y la dura derrota de Venezuela por 6-3 a manos de Colombia, la ‘Verde’ terminó séptima en la tabla de posiciones y mantiene vigente su sueño de volver a una Copa del Mundo después de 30 años.

El pueblo boliviano está festejando por este primer paso, pera la tarea no está del todo completa. Con el pasaje a la repesca, los altiplánicos deberán disputar dos partidos más y ganar ambos si quieren ver flamear su bandera en la Copa del Mundo del próximo año, la cual se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. ¿Lo conseguirán?

El repechaje intercontinental significa la última oportunidad para dos selecciones de alcanzar el Mundial, completando los 48 cupos disponibles. Esta fase contará con seis países procedentes de cinco confederaciones: uno de Asia (AFC), uno de África (CAF), uno de Sudamérica (CONMEBOL), uno de Oceanía (OFC), y dos de CONCACAF, región que recibió un cupo adicional por ser la sede del campeonato.

¿Cómo funciona el formato del repechaje intercontinental? Los cruces se definen según el ránking FIFA: las seis selecciones se repartirán en dos llaves eliminatorias, cada llave reúne a tres países, donde los dos mejor posicionados avanzan directamente a la ‘final’, mientras que los otros cuatro afrontan una semifinal única. Los ganadores de estas semifinales se enfrentarán a los equipos mejor rankeados en un partido también único, y los triunfadores asegurarán su plaza en la Copa del Mundo.

Bolivia terminó séptima en las Eliminatorias 2026 con 20 puntos. (Foto: Getty Images)

Hasta el momento, además de Bolivia como representante de la CONMEBOL, la otra selección clasificada al repechaje intercontinental es Nueva Caledonia por parte de Oceanía. Hasta la fecha, a falta de la actualización del próximo 17 de septiembre, la ‘Verde’ se ubica en el puesto 78 del ránking FIFA, mientras que el cuadro oceánico en la casilla 152.

Por otro lado, en lo que respecta con CONCACAF, sus dos clasificados al repechaje de definirán en noviembre cuando se completen las cuatro jornadas restantes. En esta confederación, los tres mejores clasificados de tres grupos van directo al Mundial, y los dos mejores segundos jugarán la repesca.

Si las Eliminatorias de CONCACAF terminasen ahora, las selecciones clasificadas serían El Salvador y Curazao, ubicadas en los puestos 87 y 86 del ránking FIFA, respectivamente. Eso quiere decir que, por el momento, Bolivia está mejor situada y el camino va quedando más claro para conocer a su posible rival en el repechaje.

Nueva Caledonia es otra de las selecciones que ha clasificado al repechaje para el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

En lo concerniente a Asia, los posibles rivales de Bolivia saldrían de Qatar (53°), Irak (58°), Arabia Saudita (59°), Emiratos Árabes Unidos (65°), Omán (79°) e Indonesia (118°); así pues, si el clasificado sale de los cuatro primeros mencionados, dicha selección, por su mejor ubicación en el ránking FIFA, esperará a su rival en la final de su llave.

Finalmente, del lado de la Confederación Africana de Fútbol, su representante saldrá de una de estas selecciones: Senegal (18°), Camerún (51°), Burkina Faso (63°) y Gabón (80°). Las tres primeras tienen un buen lugar en el ránking FIFA, por lo que lo más probable es que un conjunto africano espere en la final de la otra llave restante.

Mientras esto se define, en Bolivia deben ser cautelosos y asumir esta oportunidad con mucha responsabilidad. La última vez que los bolivianos vieron a su selección en una Copa del Mundo, fue en la edición de 1994 que se disputó en Estados Unidos. ¿Serán capaces de coger un cupo y volver a Norteamérica? Pronto lo sabremos; ojo, el repechaje intercontinental se disputará en marzo del 2026, con fecha y lugar por confirmar.

Bolivia disputará el repechaje mundialista en marzo del 2026. (Foto: Getty Images)

