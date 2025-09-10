Alianza Lima vs. Los Chankas estaba pactado para el 17 de septiembre por el Torneo Clausura. (Foto: Fernando Sangama / GEC)
El fútbol peruano volverá a la actividad este fin de semana y en su retorno ya trae varias novedades que seguirán dando de que hablar en los próximos días. Mientras algunos siguen buscando apelar sanciones a miembros de su plantel para que puedan estar presentes en los partidos que les corresponden, otros también buscarán lo mejor para no desgastar a sus jugadores. Es el caso específico de Alianza Lima, que se ganó la potestad de reprogramar sus partidos por clasificar a cuartos de la Copa Sudamericana.

Alianza ya solicitó a Liga 1 la postergación de su choque en Andahuaylas ante Los Chankas, debido a que ese mismo día enfrentará a U. de Chile por Copa Sudamericana. Íntimos proponen reprogramarlo para el 5 de nov.

Noticia en desarrollo...

