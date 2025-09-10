Se terminaron las Eliminatorias 2026 y, tras no clasificar a la Copa del Mundo del próximo año, los jugadores de la Selección Peruana retornaron a sus respectivos clubes para prepararse para los retos de este fin de semana que se avecina. Uno de ellos fue Sergio Peña, quien charló con los medios de comunicación luego de los trabajos con Alianza Lima en el Complejo Deportivo de Esther Grande de Bentín.

Peña fue titular el último martes en la caída por 1-0 a manos de Paraguay, siendo cambiando en los minutos finales del segundo tiempo para el ingreso de Piero Cari. A su salida, se pudo escuchar algunos silbidos desde las tribunas del Estadio Nacional, a modo de desaprobación por su rendimiento.

Así pues, al ser consultado sobre las críticas que reciben él y sus compañeros, el volante dejó una contundente respuesta, exigiendo más respeto. “Por mi país y por mi patria nunca me voy a rendir. A la gente pedirle respeto, hacia todos mis compañeros, a mí, que damos la cara por el país. Otros no la dan”, afirmó.

Al dar detalles de su estado físico luego de esta fecha doble, Sergio Peña reveló que disputó los partidos contra Uruguay y Paraguay con una fractura en el dedo. “Estuve con el dedo fracturado y así jugué los dos partidos. A veces hay que decirlo”, comentó.

En otro momento de su diálogo con la prensa, el mediocampista de Alianza Lima reafirmó que, para el plantel de la Selección Peruana, Óscar Ibáñez sigue siendo director técnico a pesar de los rumores respecto a su salida tras las Eliminatorias. “Para nosotros, Óscar Ibáñez sigue siendo el entrenador”, remarcó.

Como se recuerda, si bien desde un sector de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se viene comentando que el último partido de Ibáñez fue contra la ‘Albirroja’, el propio entrenador explicó que Agustín Lozano, presidente del máximo ente rector de nuestro fútbol, lo respaldó para que se quede hasta los amistosos de noviembre. Aún no hay un comunicado oficial al respecto.

Por lo pronto, la ‘Blanquirroja’ ya tiene dos amistosos confirmados contra Rusia y Chile, el 12 y 18 de noviembre, respectivamente; ambos cotejos se llevarán a cabo en territorio ruso. Por otro lado, Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, comentó el pasado jueves que ya está todo encaminado para también enfrentar a la ‘Roja’ en octubre, en Concepción.

En cuanto a Sergio Peña, se prevé que sea titular este fin semana frente a Deportivo Garcilaso, en el compromiso pactado para el sábado 13 de septiembre desde las 7:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Alianza Lima está obligado a ganar para no perder el paso en el Torneo Clausura y mantenerse en la pelea por el título nacional.

