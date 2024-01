La Selección de Chile está inmersa en la búsqueda del reemplazante de Eduardo Berizzo de cara a la Copa América de Estados Unidos, las Eliminatorias Sudamericanas y un posible Mundial 2026. En las últimas semanas sonaron con fuerza los nombres de Ricardo Gareca y José Pekerman; sin embargo, el miércoles por la noche salió a la luz un nuevo candidato a dirigir la ‘Roja’: César Farías. En una entrevista, el DT venezolano resaltó que fue contactado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y que le agrada la idea de conducir al combinado chileno.

El entrenador de 50 años, con experiencia en las selecciones de Venezuela y Bolivia, se encuentra sin club luego de desvincularse de Águilas Doradas de Colombia. Por tal motivo, los dirigentes de la ‘Roja’ lo contactaron para tener una conversación. En declaraciones para DSports, Farías reveló lo que habló con Rodrigo Robles, gerente de selecciones de Chile.

“Fue una conversación de mucho fútbol, de conocernos, en la cual yo pude transmitirle lo que pensaba. Al final de la reunión me pregunta si estoy dispuesto a ir, que me imagino que se lo pregunta a los demás entrenadores, es una situación normal”, fueron las primeras palabras del estratega. “Le dije que siempre estoy abierto a todo y obviamente que me den la posibilidad de dirigir a una grandísima selección como la chilena sería maravilloso para mi carrera”, agregó.

Eso sí, César reveló que, en esta charla, le comentó a Robles que puede ser que exista un problema de nacionalidad porque viene de un país donde el fútbol no es tradicional. “Le dije que el problema no lo tengo yo porque estoy muy dispuesto, el problema lo tienes tú de que puedas convencer que un entrenador, que siempre ha sido un rival para Chile y que tiene una nacionalidad de un país no tradicionalmente futbolístico, pueda comandar a Chile”, apuntó.

Sin embargo, dejó claro que tiene mucha experiencia dirigiendo y que el reto de la Selección Chilena lo afrontaría de la mejor manera. “La capacidad y la experiencia la tengo, a la talla de cualquiera que ha sido mencionado como candidato. Yo dirigí un Mundial juvenil, Sudamericanos juveniles, Preolímpico, dos Copa América, tres Clasificatorias, siete Copa Libertadores, una Sudamericana, una Concachampions. He trabajado en siete países, en dos selecciones, me siento con la capacidad, pero también tengo los pies en la tierra”, concluyó.





¿Cuándo se definirá al nuevo DT de Chile?

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, señaló que el plazo límite para conseguir un nuevo entrenador es el domingo 18 de febrero, con un mes de anticipación para la próxima fecha FIFA. Cabe resaltar que entre las principales opciones están Ricardo Gareca (que tiene una propuesta de América de Cali), José Néstor Pékerman, Gabriel Milito y César Farías.





