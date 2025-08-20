El fútbol colombiano vive días de ilusión tras confirmarse que Kevin Serna, actual figura del Fluminense en Brasil, aparece en la prelista de Néstor Lorenzo para los choques finales rumbo al Mundial 2026. El extremo ofensivo atraviesa un momento brillante en el plano internacional, lo que ha motivado al seleccionador a considerarlo dentro del grupo de futbolistas que podrían defender la camiseta tricolor en septiembre. La noticia ha despertado entusiasmo en la afición, que ya venía pidiendo su presencia en las convocatorias.

El buen presente del jugador quedó evidenciado en la Copa Sudamericana, donde fue protagonista en la victoria de Fluminense sobre el América de Cali. Serna abrió el marcador con una definición precisa a los 23 minutos del primer tiempo tras un centro de Hércules, ampliando la diferencia en el global. Más tarde, Martinelli aseguró el triunfo de los brasileños.

Su actuación no pasó desapercibida: además del gol, Serna completó diez pases correctos, generó peligro con seis remates y se consolidó como la figura del partido. Este nivel sostenido lo ha posicionado como una de las sorpresas más destacadas del fútbol colombiano en el exterior, reforzando la idea de que puede aportar variantes en la ofensiva a su selección.

Kevin Serna marcó un golazo en la clasificación de Fluminense. (Video: SBT)

En ese sentido, el periodista Julián Capera confirmó que el volante ofensivo ya fue “bloqueado” por la Federación Colombiana de Fútbol para una posible convocatoria. “Kevin Serna bloqueado por la FCF para la próxima convocatoria. Fluminense está al tanto de que el extremo colombiano está en prelista de Néstor Lorenzo y debe facilitar toda la logística en caso de su confirmación la próxima semana”, señaló.

La presencia de Serna sería un respaldo a la política de Néstor Lorenzo de ampliar la base de jugadores y dar oportunidad a quienes muestran rendimiento destacado en el exterior. Para la hinchada, su estilo ofensivo y capacidad de desequilibrio podrían ser un complemento ideal a las figuras ya consolidadas de la tricolor.

Más allá de la ilusión que despierta, la expectativa también está puesta en los plazos de la convocatoria oficial. Tomando en cuenta que Colombia enfrentará a Bolivia el jueves 4 de septiembre, la lista de convocados debería hacerse pública entre el 28 y 29 de agosto, siguiendo el patrón de las últimas jornadas.

Kevin Serna tiene 3 goles en la Copa Sudamericana 2025. (Foto: Getty Images)

Con la clasificación prácticamente asegurada, el reto de Lorenzo será mantener el ritmo competitivo y ensayar variantes en un equipo que busca llegar fortalecido a la cita mundialista. En ese contexto, la inclusión de Kevin Serna podría marcar un nuevo capítulo que buscó desde que estaba en el fútbol peruano.

De hecho, el colombiano ostenta también la nacionalidad peruana, pero cuando ha sido consultado por si le gustaría jugar en la ‘Bicolor’, siempre fue tajante en que la selección a la que quería representar es a la de su país. Ahora, está a un paso de convertirse en nuevo jugador del cuadro cafetero, y quizá cumplir sus sueño de jugar una Copa del Mundo.

TE PUEDE INTERESAR