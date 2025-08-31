Luego de enfrentar a Uruguay en Montevideo, la Selección Peruana se medirá a Paraguay en lo que será su último compromiso en el Estadio Nacional, la casa de la ‘Bicolor’, en las Eliminatorias 2026. Mientras el equipo de Óscar Ibáñez necesita los seis puntos en esta fecha doble, y esperar que Venezuela y Bolivia no sumen para tentar el cupo al repechaje, a la ‘Albirroja’ de Gustavo Alfaro le alcanza con el empate en su próximo partido en Asunción ante Ecuador, ya clasificado, para sellar su pase directo al Mundial.

Por ello, el Gobierno de Paraguay planea decretar feriado al día siguiente del choque ante los ecuatorianos, de este jueves, si todo sale bien y su selección consigue la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026. “La intención del Ejecutivo sería, a fin de congraciarse con la ciudadanía, utilizar uno de los tres feriados discrecionales que le avalaría la nueva ley para que se den los festejos”, señaló el medio ABC.

De hecho, Paraguay -con 26 puntos- podría sellar su clasificación a la Copa del Mundo incluso perdiendo, siempre y cuando Venezuela no le gane a Argentina de visita. Es decir, si se da la lógica, la selección guaraní llegaría al duelo con Perú con la tranquilidad de haber sellado su boleto, más allá de algunas ausencias.

Julio Enciso, la figura de la Selección de Paraguay, no será convocado por Gustavo Alfaro. Si bien se viene recuperando de una lesión sufrida en el Brighton de Inglaterra y podría llegar a estar disponible para los duelos eliminatorias, el DT de la ‘Albirroja’ optó por no citarlo debido a que sigue sin resolver su futuro a nivel de clubes.

Enciso viene protagonizando una de las novelas del cierre del mercado de pases en Europa. El paraguayo tiene un acuerdo para ser parte de BlueCo y ser traspasado al Chelsea de Inglaterra, con un paso a préstamo por una temporada en el Racing Estrasburgo de Francia, aunque Real Betis hizo llegar una oferta a su entorno en las últimas horas para que se mude al fútbol español.

Julio Enciso, quien también sonaba como fichaje de Palmeiras para la Copa Libertadores hace unas semanas, se suma a la lista de bajas que componen Ronaldo Dejesús, Fabián Balbuena, Mathías Villasanti e Isidro Pitta en la ‘Albirroja’.

¿Cuándo jugará la Selección Peruana?

Luego de su último empate sin goles ante Ecuador en junio, la Selección Peruana volverá a tener actividad durante las primeras semanas de septiembre, cuando afronte una nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026. Estos partidos serán frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, pactados para el 4 y 9 de septiembre, respectivamente. Ambos partidos comenzarán a las 6:30 p.m. (horario de Perú).

En cuanto a la transmisión de estos cruces, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para todo el territorio peruano por señal abierta, mientras que por Movistar Deportes (003 y 703 HD de Movistar TV) en la señal de cable. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

