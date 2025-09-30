La herida aún está fresca en el fútbol venezolano. La eliminación en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026 dejó a la selección ‘vinotinto’ sin boleto al repechaje en un cierre dramático y polémico que todavía genera debate. Con el sueño roto y la destitución de Fernando Batista como consecuencia inmediata, la Federación Venezolana de Fútbol ha decidido mirar hacia adelante. El inicio de esta nueva etapa se dará en los amistosos de la fecha FIFA de octubre, donde Argentina y Belice serán los primeros rivales en Estados Unidos.

El encargado de liderar este recambio será Oswaldo Vizcarrondo, exdefensor de 41 años que actualmente dirige a la Sub-17 venezolana y que asumirá de manera interina la conducción del equipo absoluto. Su designación llega como medida provisional mientras la federación define quién será el entrenador oficial.

El propio comunicado de la FVF confirmó que Vizcarrondo estará al mando de la Vinotinto en los amistosos del 10 y 14 de octubre. Primero frente a Argentina, actual campeona del mundo, y luego ante Belice, en un duelo que permitirá rotar piezas y probar variantes.

Lo más llamativo es que, desde su primera lista de convocados, el técnico interino dejó en claro que quiere darle espacio a nuevas caras, priorizando jugadores jóvenes que podrían ser parte del proceso hacia la próxima Copa América y las eliminatorias para el Mundial 2030.

Venezuela cayó 6-3 en su último duelo de Eliminatorias frente a Colombia. (Foto: Getty Images)

El golpe que significó la eliminación rumbo al 2026 todavía pesa. Venezuela tenía la mesa servida para llegar al repechaje, pues definía en casa ante Colombia con varios escenarios a su favor. Sin embargo, nada salió como se esperaba: la Vinotinto fue goleada en Maturín y Bolivia sorprendió al vencer a Brasil, resultado que dejó al combinado venezolano sin opciones y detonó la salida de Batista.

Vizcarrondo, que debutó como futbolista profesional en Caracas en 2002 y pasó por equipos como Rosario Central, Olimpia, Once Caldas y Olimpo, ahora asume este reto con un perfil diferente. Si bien su rol principal está en la Sub-17, el interinato le permitirá tener un primer acercamiento con el grupo principal.

El inicio de este recambio se refleja también en la convocatoria aparecen ausencias importantes, lo que confirma que habrá un filtro natural hacia los próximos compromisos. La apuesta apunta a la renovación, con la mirada puesta en el mediano plazo y la necesidad de recuperar confianza tras un ciclo que terminó de la peor forma.

Convocados de Venezuela para los amistosos frente a Argentina y Belice.

Lista de convocados de Venezuela:

Porteros

José Contreras (Barcelona SC – ECU)

Javier Otero (Orlando City – USA)

Joel Graterol (América de Cali – COL)

Cristopher Varela (Deportivo La Guaira – VEN)

Defensas

Jon Aramburu (Real Sociedad – ESP)

Ronald Hernández (Atlanta United – USA)

Nahuel Ferraresi (Sao Paulo – BRA)

Carlos Vivas (La Equidad – COL)

Teo Quintero (Sparta Rotterdam – NED)

Ángel Azuaje (Pumas – MEX)

Yiandro Raap (PSV Eindhoven – NED)

Alessandro Milani (US Avellino 1912 – ITA)

Renné Rivas (Kalba FC – UAE)

Luis Balbo (Fiorentina – ITA)

Mediocampistas

Bryant Ortega (Khorfakkan FC – UAE)

Cristian Cásseres (Toulouse FC – FRA)

Jorge Yriarte (Slask Wroclaw – POL)

Daniel Pereira (Austin FC – USA)

Carlos Faya (Deportivo La Guaira – VEN)

Gleiker Mendoza (Kryvbas Kryvyi – UKR)

Jesús Bueno (Philadelphia Union – USA)

Juan Pablo Añor (Volos NPS – GRE)

Matías Lacava (Ulsan HD – KOR)

Telasco Segovia (Inter Miami – USA)

Wikelman Carmona (New York RB – USA)

Ender Echenique (FC Cincinnati – USA)

Gustavo Caraballo (Orlando City – USA)

Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv – ISR)

Delanteros

Jovanny Bolívar (La Equidad – COL)

Alejandro Marqués (Estoril Praia – POR)

Kevin Kelsy (Portland Timbers – USA)

Jesús Ramírez (Nacional Madeira – POR)

