Si bien el triunfo sobre Cusco FC colocó a Universitario de Deportes como líder absoluto del Torneo Clausura, reduciendo las posibilidades de sus más cercanos perseguidores, en Sporting Cristal saben que no pueden tirar la toalla tan rápido y, dentro de todo, están obligados a por lo menos terminar segundos para acercarse más a ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, la victoria por 3-0 ante Ayacucho FC fue un respiro en la interna rimense.

Uno de los más destacados en los bajopontinos fue Ian Wisdom, quien volvió a la titularidad después de haber permanecido en el banquillo en los dos últimos encuentros, algo que sorprendió a más de uno por el buen nivel que venía mostrando en este segundo semestre de la temporada.

El volante de 20 años respondió a la confianza de Paulo Autuori abriendo la cuenta frente a Ayacucho FC, marcando un gol de buen factura pisando el área con efectividad. Tras el duelo en el Estadio Alberto Gallardo, habló con L1 MAX y dio sus impresiones de esta victoria en casa.

“Sirve mucho esta victoria, más que todo en casa y por la forma en que se dio. Se me dio el gol, pero es producto del trabajo de todo el equipo”, señaló el joven mediocampista, destacando el trabajo colectivo de Sporting Cristal para quedarse con los tres puntos.

Ian Wisdom volvió a la titularidad en Sporting Cristal después de dos partidos. (Foto: Sporting Cristal)

En su análisis, recordó que su primer gol como profesional lo había marcado precisamente contra Ayacucho FC, pero en la fecha 12 del Torneo Apertura. “Mi primer gol fue con Ayacucho FC allá, ahora me tocó acá. Ahora a seguir trabajando por mejorar”, añadió.

Al ser consultado sobre los resultados de los equipos que están en la pelea por el título nacional, como Universitario y Cusco FC, Wisdom fue enfático al remarcar que solo están enfocados en lo que pueden controlar, sin estar al pendiente de lo que pase en los otros encuentros.

“Nosotros vamos concentrados en nosotros mismos, que es lo que podemos controlar. Debemos seguir sumando y ver qué pasa. Siempre sirve, se aprende y se mejora, nosotros venimos a ganar los partidos”, aseveró.

Con esta victoria en casa, Sporting Cristal se colocó segundo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 19 puntos y la misma cantidad de partidos en la ‘U’ (10), que se mantiene como líder con 24 unidades. Los cremas dependen de sí mismos para llevarse este certamen y ser tricampeones, pero en ‘SC’ quieren complicarles la vida, aún más sabiendo que se enfrentan en la fecha 14. ¿Les alcanzará?

Ian Wisdom debutó profesionalmente con Sporting Cristal en el 2024. (Foto: Sporting Cristal)

