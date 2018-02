Todos los peruanos quieren estar en Rusia 2018. Para ello, tienen que convencer a Ricardo Gareca que sus nombres merecen estar en la lista final de la Selección Peruana para el Mundial. Uno de ellos es Yordy Reyna , quien con goles y asistencias, espera ganarse un espacio con la bicolor.



Precisamente, este domingo el futbolista nacional se ha lucido con dos goles en el partido amistoso ante Los Angeles FC. Como en la temporada pasada, la 'Magia' ha empezado a demostrar que es un gran referente en el ataque de Vancouver Whitecaps.



Yordy Reyna arrancó el duelo de preparación en condición de titular. Ni bien arrancó el partido, el ex Alianza Lima demostró sus cualidades de delantero. Primero, metió una asistencia y a los 38 minutos marcó el 3-1 del equipo canadiense.



Con fe para Rusia 2018



Yordy Reyna buscará un lugar en la Selección Peruana y en los amistosos programados para el mes de marzo. La bicolor jugará ante Croacia el 23 de marzo en Miami y ante Islandia el 27 de marzo en New Jersey.



En su última conferencia de prensa, Ricardo Gareca habló del delantero. "Lo que queremos es que él pueda ir encontrando su mejor versión en el aspecto futbolístico. Que trate que estos episodios no vuelvan a suceder. De allí a que tenga las puertas cerradas de la Selección, no. Se verá. Dependerá de él", dijo.