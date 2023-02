¡Se vienen unos partidazo! El Sudamericano Sub-20 no se detiene y, este lunes 6 de febrero, se llevará a cabo la tercera fecha del hexagonal final. Seis equipos, tras culminar la fase de grupos, vienen peleando por el título, el cupo a los Juegos Panamericanos y al Mundial de la categoría, la cual se realizará en Indonesia. Presta mucha atención y entérate de todos los resultados de esta fecha que tendrá grandes duelos.

En total, seis equipos han clasificado a esta fase final del certamen. Cabe resaltar que estos encuentros del hexagonal final se disputarán en el Estadio Techo y en el Campín. En el caso de la ‘Tricolor’ juvenil, disputarán todos sus cotejos en la casa de Millonarios e Independiente de Santa Fe, a solicitud de la Conmebol.

Ojo, para esta fase del certamen internacional, las selecciones clasificadas juegan bajo un formato de todos contra todos. Es decir, los seis combinados se medirán entre sí a un partido único. Una vez concluida las cinco jornadas, la escuadra que tenga mayor puntaje, será la que se lleve el título.

Esta jornada iniciará con el duelo entre Venezuela vs. Uruguay, desde las 3:00 de la tarde (hora peruana) en el Estadio Metropolitano de Techo. Luego, le tocará el turno a Paraguay vs. Brasil (5:30 p.m.), mientras que Colombia vs. Ecuador serán los encargados de cerrar la fecha, con el último partido del día desde las 8:00 p.m., en el Campín.

Cabe resaltar que, a diferencia de anteriores ediciones, el Sudamericano Sub-20 2023 no tendrá final ni partido por el tercer lugar. Todo se definirá en base a los puntos conseguidos por cada selección para determinar su posición en la tabla.

Este certamen, el cual se disputa en Colombia, otorgará cuatro plazas al Mundial de la categoría que se jugará en Indonesia, entre mayo y junio del 2023. Asimismo, dará tres cupos a los Juegos Panamericanos 2023, que se desarrollarán en Chile del 22 de octubre al 4 de noviembre de este año.

Fecha 3 del Hexagonal Final

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO 06/02/2023 3:00 p.m. Venezuela vs. Uruguay Techo 06/02/2023 5:30 p.m. Paraguay vs. Brasil El Campín 06/02/2023 8:00 p.m. Colombia vs. Ecuador El Campín

Tabla del Hexagonal Final

PUESTO EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Brasil 2 2 0 0 6 1 5 6 2 Uruguay 2 2 0 0 3 1 2 6 3 Colombia 2 1 0 1 3 1 2 1 4 Paraguay 2 0 1 1 1 4 -3 1 5 Venezuela 2 0 1 1 1 4 -3 0 6 Ecuador 2 0 0 2 2 5 -3 0





