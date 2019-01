Con Perú eliminado: la tabla de posiciones, y resultados del Sudamericano Sub 20 de la jornada 5

El Sudamericano Sub 20 que se disputa en Chile se pone de infarto. Los equipos juveniles luchas para lograr la clasificación al hexagonal final y luchar por un puesto en el Mundial de Polonia de la categoría que se llevará acabo en el mes de mayo.



En la cuarta fecha del campeonato, la Selección de Chile dio la sorpresa al vencer por la mínima diferencia a Brasil. Así, 'La Roja' mantiene sus chances de avanzar al hexagonal, mientras que la 'Canarinha' tendrá que esperar a la última fecha para buscar su pase a la otra fase.



Mientras que en el encuentro que abrió la jornada, Venezuela selló su pase al Hexagonal tras derrotar 1-0 a Bolivia, que se despidió del certamen.



El presente Sudamericano Sub 20 se realiza por cuarta vez en Chile desde el 17 de enero y se extenderá hasta el 10 de febrero de 2019. El certamen organizado por la Conmebol otorga 4 plazas para el Mundial Polonia de este año, que se jugará en el mes de mayo. Cabe señalar que en este torneo ya no se disputarán las 2,5 plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, debido a la reincorporación del Torneo Preolímpico Sudamericano.

Fecha 4

Fecha 5