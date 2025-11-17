Unitel es el canal encargado de transmitir el Bolivia vs. Japón, válido por amistoso internacional en fecha FIFA. Este duelo se disputará este martes 18 de noviembre desde las 5:15 a.m. (hora peruana y 1 hora más en Bolivia) en el estadio Nacional de Tokio. La ‘Verde’ busca el triunfo en su gira internacional antes del repechaje rumbo al Mundial 2026. Atento a todos los detalles y descubre cómo verlo si te encuentras en tu hogar.

Bolivia cerrará su gira en Asia ante Japón, en la última fecha FIFA del año. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ha concretado cuatro amistosos más entre diciembre y enero con Perú, Panamá, Tanzania y República Dominicana; pero todos esos compromisos no son en fecha FIFA, razón por la que los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores.

“Para nosotros es un privilegio enfrentarnos a la selección japonesa, pensamos que nos ayudará muchísimo a mejorar nuestro nivel. En el amistoso, trataremos de controlar la presión alta e intentaremos dar seguridad a nuestra salida desde la meta y a partir de ello, por su puesto, intentar generar en el medio la posesión del balón”, declaró Óscar Villegas, seleccionador de Bolivia, en la conferencia de prensa previa a este partido.

Para el choque ante los japoneses, el DT de la ‘Verde’ podrá tomar en cuenta a los jugadores Carlos Lampe, Carlos Melgar, Ervin Vaca y Robson Matheus que se integraron el sábado a la delegación, aunque es muy posible que de los cuatro jugadores que pertenecen a Bolívar, solo tome en cuenta desde el inicio a Robson en el mediocampo.

Japón, por su parte, encara la última fecha FIFA del año con confianza tras su triunfo por 2-0 ante Ghana en el primer amistoso de la doble jornada. Takumi Minamino y Ritsu Doan fueron los autores de los goles. Bajo la conducción técnica de Hajime Moriyasu, el conjunto nipón ya aseguró su clasificación al Mundial 2026 y se prepara para llegar de la mejor forma posible con estos amistosos previos.

Para este partido, el seleccionador convocó a todas las figuras principales, entre ellas a Takefusa Kubo de la Real Sociedad de España y al propio Doan, actual futbolista del Eintracht Frankfurt de Alemania. La presencia de sus jugadores más destacados evidencia la seriedad del equipo en su preparación para la máxima cita internacional.

¿Cómo ver Unitel en vivo para seguir Bolivia vs. Japón?

Si quieres seguir el partido entre Bolivia y Japón este será transmitido por Unitel y Fútbol Canal en territorio boliviano. Además, los suscriptores de FBF Play podrán disfrutar del encuentro por streaming oficial.

¿Cómo ver Unitel en vivo por señal abierta?

Para seguir el encuentro por señal abierta, solo debes sintonizar Unitel, que llega a todo el país a través de sus estaciones afiliadas. En La Paz se emite por canal 2 (2.1 HD), en Santa Cruz por canal 9 (9.1 HD) y en Cochabamba por canal 13 (13.1 HD). En otras ciudades como Oruro, Sucre, Potosí y Tarija también puede encontrarse entre los canales 2 y 13, según la frecuencia local.

¿Cómo ver Unitel en vivo por cable?

Si cuentas con servicio de televisión por cable, puedes acceder a Unitel a través de las principales operadoras nacionales. En Tuves, AXS y COTAP, el canal forma parte del paquete básico y transmite en señal HD para las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. También puedes encontrarlo en distintas frecuencias de acuerdo con tu región y proveedor local.

¿Cómo ver Unitel en vivo por internet?

Para seguir el partido por internet, puedes ingresar a la web oficial Unitel.tv, que ofrece su señal en vivo para todo el país. Solo necesitas conexión estable a internet para disfrutar del partido desde cualquier dispositivo. También está disponible la señal de FBF Play, la plataforma de streaming oficial de la Federación Boliviana de Fútbol, donde puedes acceder con tu cuenta registrada.

¿Cómo ver Unitel en vivo en Bolivia?

Para ver Unitel en vivo en Bolivia, solo debes sintonizar su señal abierta desde cualquier televisor con antena TDT o tradicional. En La Paz se encuentra en el canal 2 (2.1 HD), en Santa Cruz por canal 9 (9.1 HD) y en Cochabamba por canal 13 (13.1 HD). En otras regiones como Oruro, Sucre, Potosí, Tarija y Trinidad, la frecuencia puede variar entre los canales 2 y 13, según la localidad.

¿Cómo ver Unitel en vivo desde Japón?

Si te encuentras fuera del país, puedes seguir la señal de Unitel.tv desde cualquier lugar del mundo mediante el uso de una conexión VPN configurada con ubicación en Bolivia. De esta forma, podrás acceder a la transmisión oficial y disfrutar del encuentro amistoso en tiempo real.

