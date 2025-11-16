Hablar de Boca Juniors en Argentina es mencionar a uno de los equipos más significativos del país. Sumado a ello, el nombre de Juan Román Riquelme es una leyenda viva de la institución que preside actualmente. El ex futbolista argentino comenzó su gestión hace algunos años y en este tiempo también lanzó una mirada a jugadores peruanos como Paolo Guerrero. El ‘Depredador’ estuvo en la órbita del club; sin embargo, algunas razones descartaron su llegada cuando estaba en Racing.

Juan Román Riquelme brindó una entrevista a Enfocados, programa conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guisazola, y reveló que si existió interés por el actual jugador de Alianza Lima, así como también por ‘La Foca’ cuando estaba activo en su carrera. Para el popular ‘Topo Gigio’, el factor de lesiones podía convertirse en un problema clave.

“Yo pregunté por él, (entre risas) pregunté por usted (Jefferson Farfán), pero Paolo estaba con un tema de lesión en ese momento. Mandamos al doctor Batista, que es experto en lesiones de rodilla, lo miró, pero bueno. Yo creo que ha nacido para jugar acá; Paolo, yo creo que lo hubiera hecho muy bien, pero no se pudo”, mencionó Riquelme.

Además, recordó el momento cuando tocó enfrentarlo: “Después lo tuvimos que enfrentar porque creo que vino a jugar contra nosotros con Racing. Yo veo el fútbol de una manera media rara. Para mí, controla la pelota dos veces y para mí ya está”.

En esa misma línea, Riquelme fue consultado por Christian Cueva, otro de los peruanos que fue relacionado con Boca Juniors. El ex ‘10′ de Argentina contó que sí ha tenido la oportunidad de conversar con ‘Aladino’ sobre temas de fútbol.

“A mí me gusta mucho el fútbol. Para mí, cuando me pongo a hablar con algún jugador, no solamente ahora, sino antes. Para mí, es un montón. Pero estamos hablando de jugadores que para su país son muy importantes, ¿no? Es decir, que han hecho cosas muy buena con Gareca como entrenador”, aseguró.

Un interés que tuvo distintas etapas

No es la primera vez que Riquelme confiesa la cercanía con Paolo Guerrero y la posibilidad de ficharlo en Boca. Desde el año 2019, veían al ‘Depredador’ como un potencial fichaje y el delantero no era esquivo a ello. “A Paolo le encantaría ir a Argentina, a Boca sobre todo”, señaló Francesco Balbi, agente del peruano, a medios argentinos por aquel entonces.

Los caminos de Guerrero y Boca se cruzaron a finales de 2021, pero una lesión en los ligamentos de la rodilla puso en jaque esta situación. Esta dolencia surgió en agosto de 2020 y causó estragos en su desarrollo profesional, donde llegó hasta mencionar que su rodilla no lo quería dejar jugar.

En el mes de noviembre, desde Boca llegaron hasta Videna porque el delantero era jugador libre. Jorge Bermúdez (miembro del Consejo de Fútbol del Xeneize) y el médico de Boca se reunieron para saber su estado actual. Fue así que se consumaron las posibilidades y llegó al Avaí de Brasil.

