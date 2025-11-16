La historia de Jorge Fossati con Universitario sigue incierta porque el DT aún no define su continuidad para la temporada 2026. Si bien tiene contrato con el club, el mismo estratega ha expresado sus dudas, producto del cambio de administración a mediados del 2025 (ingresó Franco Velazco por Jean Ferrari), sumado a la dirección deportiva (asumió Álvaro Barco). En medio de ello, fue consultado también por la posibilidad de volver a dirigir a Christian Cueva, ante los rumores de su llegada a tienda crema.

“Yo aprendí hace rato que el primer imperfecto soy yo. Eso lo tengo clarísimo, pero no desde la boca para afuera, lo aprendí de verdad. ¿Quién soy yo para juzgarlo en su vida privada? Como jugador fue lo que fue y todavía estaría a tiempo de volver", opinó Fossati sobre el presente del popular ‘Aladino’ en el programa Hazme el Aguante.

En relación a una posible llegada a Universitario, mostró su postura: “Primero tendría que definir yo cuál es mi futuro. Me parece que también, sin caer en demagogias, si volviera a la Selección y tengo que hacer una lista, lo tengo a Christian. Sin embargo, en Universitario no sé. El gran dueño de una institución es el hincha. Al hincha hay que respetarlo y escucharlo”.

Eso sí, dejó claro a qué sector de la hinchada mantiene una línea de respeto. “No escucho al tarado que se hace el guapo. Al que te putea en la cancha y cuando pasas por su costado mira a otro lado. Al hincha racional porque me imagino que Christian también las cosas que habrá dicho a lo largo de su historia”.

Por último, dejó un mensaje sobre la organización de un plantel: “Estamos los que nos equivocamos y nos creemos que porque somos o el presidente o el técnico o el director de fútbol que ocupamos cargos importantes, ya pasamos a ser los dueños. El único dueño que tiene un club son los hinchas. Los hinchas de verdad”.

¿Qué dijo sobre su continuidad?

En relación a su continuidad con Universitario de Deportes, Jorge Fossati evitó extenderse en detalles. Para el estratega, aún existen conversaciones pendientes y, como ya repitió en varias ocasiones, esperará el final del Torneo Clausura 2025 para tomar una decisión. Si bien el cuadro crema salió, el estratega mantiene las dudas.

“Yo sigo con cosas que se hacían hace 20 años y no se hacen más. De mi boca o por mi lado, nunca te vas a enterar de que me están buscando de acá o de allá. (...) Hay gente de los medios que lo hace por simpatía, vamos a poner así: con algunos empresarios. Yo nunca tuve un empresario, siempre me manejé solo”, argumentó.

