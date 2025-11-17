Si bien todavía tiene 25 años, Marcos López es uno de los más experimentados en el renovado plantel que se viene armando en la Selección Peruana, en medio de este proceso de transición de la mano de Manuel Barreto como director técnico interino. El lateral del Copenhague lleva dos Eliminatorias encima y, por lo visto en los últimos compromisos de la ‘Bicolor’, es de los más destacados gracias al ritmo de competencia que viene teniendo en Europa, desde que decidió dejar Países Bajos para mudarse a Dinamarca.

Con esos galones encima, sabiendo que le toca asumir un rol diferente con este renovado grupo, López habló sobre el recambio generacional que se busca consolidar desde la Videna y la importancia de esta gira por Rusia durante la fecha FIFA de noviembre. Más allá de los amistosos, el exjugador del Feyenoord valoró la convivencia con los que recién se suman a la ‘Blanquirroja’.

“Son dos semanas que usualmente en proceso de Eliminatorias no se tienen, más que todo en este nuevo comienzo que es importante conocernos entre los nuevos compañeros, los que van llegando, creo que sirve para bien, además de que jugamos con rivales muy buenos”, afirmó ante las cámaras oficiales de la ‘sele’.

En esa misma línea, destacó las ganas y el compromiso que están mostrando los que recién se han integrado a la selección. “Hay jugadores que tienen su recorrido, obviamente se van sumando jugadores nuevos como es el proceso de una nueva aventura. Creo que son jugadores que están siendo importantes en sus equipos, muchos jóvenes que tienen ganas de mostrar lo que tienen, lo que valen”, añadió.

Marcos López ha disputado dos Eliminatorias con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Para López, la clave está en la humildad y en saber asumir la responsabilidad que significa defender a la ‘Bicolor’. “Va a ser importante que ellos también sientan la responsabilidad de llevar este escudo, de representarlo de la mejor manera y en base a eso tengamos que forjar un buen grupo. Somos bastante humildes, sabemos lo que tenemos y lo que podemos dar como personas y como futbolistas dentro del campo”, acotó.

Marcos López ya piensa Chile después del último amistoso frente a Rusia, en donde espera que el equipo pueda mostrarse más sólido y continúe dejando buenas sensaciones. “Todos quieren jugar esa clase de partidos, pero la mentalidad no tiene que cambiar por ser cierto rival, sino poner el foco en que cada partido sirva, trabajar, y ganar que al fin y al cabo eso es lo que cuenta, pero la manera también cuenta de cómo ganar un partido”, comentó.

El futbolista del Copenhague sabe que el proceso hacia el Mundial del 2030 será larguísimo, pues todavía no se sabe cuál será el formato de las Eliminatorias ni cuántos cupos tendrá Sudamérica. No obstante, más allá de eso, aseguró que en la interna están ilusionados con volver a competir al máximo nivel y precisamente para eso trabajarán, aprovechando al máximo los amistosos que tengan por delante.

“Que confíen, que crean en este nuevo proceso, que va a ser duro porque hay muchos jóvenes, pero hay que darle con todo, esa es la mentalidad mía y trato de implementarla en el grupo. Este grupo está ilusionado con lograr grandes cosas y este proceso ilusiona para nosotros, no sé cómo se vea desde afuera, pero desde adentro ilusiona y quiero seguir construyendo un buen grupo acá con la selección”, puntualizó.

Marcos López registra 48 partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Perú vs. Chile: horarios del partido

El encuentro entre Perú vs. Chile está pactado para este martes 18 de noviembre desde las 12:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 2:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a la 1:00 p.m.; en México a las 11:00 a.m.; y en España a las 6:00 p.m.

Perú vs. Chile: canales de TV

El partido entre Perú vs. Chile se disputará en el Estadio Olímpico Fisht, con la transmisión exclusiva de Movistar Deportes para la señal cerrada, disponible en los canales 003 y 704 HD del servicio de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta se verá a través de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

