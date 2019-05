Universidad de Chile vs. Colo Colo: guía de TV y horarios del clásico chileno por la fecha 13 del Torneo Nacional

Universidad de Chile y Colo Colo disputarán EN VIVO y EN DIRECTO el sábado el superclásico del fútbol chileno más desigual de los últimos años, con 16 puntos de distancia entre ambos y la 'U' hundida en el pozo de la clasificación. Sigue la transmisión del encuentro válido por la fecha 13 del Torneo Nacional desde 11:00 horas (horario en Perú) y 12:00 horas (horario local) por la señal de CDF Premium. Mira las principales incidencias por el MINUTO a MINUTO de la web de Depor.com.

Después de doce jornadas de campeonato, los dos equipos se encuentran en las antípodas. El Colo Colo pelea por no perder de vista al líder, la Universidad Católica, y la U de Chile batalla para ahuyentar los fantasmas del descenso a segunda división.



Universidad De Chile vs. Colo Colo: horas y canales en el mundo:



Chile 12:00 pm. | CDF

Perú 11:00 am.

México 11:00 am.

Ecuador 11:00 am.

Colombia 11:00 am.

Bolivia 12:00 pm.

Paraguay 12:00 pm.

Venezuela 12:00 pm.

Brasil 1:00 pm.

Argentina 1:00 pm.

Uruguay 1:00 pm.

España 6:00 pm.

El técnico uruguayo Alfredo Arias tomó las riendas de los universitarios con la misión de levantar al equipo tras un pésimo arranque de año, pero no lo ha logrado.



El balance del charrúa es de cuatro empates y cuatro derrotas, y la prensa chilena especula con una posible renuncia del entrenador si la U cae de nuevo el sábado ante su máximo rival.



Una de las novedades que prepara el técnico de cara al superclásico es la entrada en el once del ariete Ángelo Henríquez, que lleva varios partidos sin jugar.



Johnny Herrera, arquero y referente de la U, tiene todos los números para seguir en el banquillo después de que la semana pasada Arias decidiera retirarle la titularidad con la intención de dar un golpe de efecto en el plantel. EFE

