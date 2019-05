Universidad De Chile vs. Colo Colo: juegan EN VIVO el Superclásico del Torneo Nacional de Chile 2019

Universidad De Chile vs. Colo Colo (EN VIVO y EN DIRECTO / vía CDF Premium / 11:00 a.m.) juegan por el Superclásico de la fecha 13 del Torneo Nacional de Chile en el estadio Nacional desde las 11:00 am. (hora peruana) y por transmisión de CDF. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido por la web Depor.com

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Universidad de Chile vs. Colo Colo.



El clásico del fútbol chileno entre la Universidad de Chile vs. Colo Colo llega en un momento desigual para ambos conjuntos y donde el 'Romántico Viajero' está en la imperiosa necesidad de ganar para soñar con la permanencia.

Universidad De Chile vs. Colo Colo: horas y canales en el mundo



Chile 12:00 pm. | CDF

Perú 11:00 am.

México 11:00 am.

Ecuador 11:00 am.

Colombia 11:00 am.

Bolivia 12:00 pm.

Paraguay 12:00 pm.

Venezuela 12:00 pm.

Brasil 1:00 pm.

Argentina 1:00 pm.

Uruguay 1:00 pm.

España 6:00 pm.

Este superclásico del fútbol chileno está plagado del morbo que hay por el momento que atraviesa cada uno de ellos. Los 'Chunchos' son coleros absolutos de la Primera División con 8 puntos (un triunfo cinco empates y seis derrotas) y aunque suene extraño, principal candidato a perder la categoría esta temporada.

El 'Cacicque' en tanto, está en la segunda casilla, a cuatro puntos del líder Universidad Católica, y con una racha de cinco partidos consecutivos sin perder (tres triunfos y dos empates).

Este clásico entre Universidad de Chile vs. Colo Colo tiene todos los matices que un hincha quiere para un choque de esta índole: con el 'Cacique' a punto de darle un golpe mortal al rival de toda la vida que no solo puede quedarse en el fondo de la tabla de posiciones, sino que también podría perder a su entrenador Alfredo Arias quien ha dejado en el banco de suplentes al ídolo 'Chuncho' el portero Johnny Herrera.

Encima, este clásico podría ser histórico para Esteban Paredes que está a dos goles de ser el máximo goleador del fútbol chileno, récord que hoy ostenta el Chamaco Valdés con 215 tantos, registro confirmado por la ANFP, mientras que el goleador de Colo Colo tiene 213.

El clásico tiene todos los ingredientes para ser un partidazo. La necesidad de ganar es de ambos, pero el objetivo totalmente diferente.

Universidad De Chile vs. Colo Colo: probables alineaciones

Universidad de Chile: Fernando De Paul; Matías Rodríguez, Lucas Aveldaño, Rodrigo Echeverría, Jean Beausejour; Gonzalo Espinoza, Rafael Caroca, Nicolás Oroz, Sebastián Ubilla, Ángelo Henríquez; Leandro Benegas.



Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Cristián Gutiérrez; Esteban Pavez, Gabriel Suazo, Jorge Valdivia, Gabriel Costa; Esteban Paredes, Pablo Mouche

