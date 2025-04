Después de varios días donde todo lo que se decía parecían rumores, esta semana se concretó lo que era un secreto a voces: Fabián Bustos dejó de ser director técnico de Universitario de Deportes desde el pasado lunes y hoy será presentado oficialmente como nuevo entrenador de Olimpia de Paraguay, luego de que hicieran efectiva su cláusula de salida. Así pues, desde la noche del miércoles empezó la aventura del cordobés en el balompié paraguayo.

Sucede que, si bien todavía no ha sido presentado en sociedad, Fabián Bustos estuvo presente en el Estadio Luis Alfonso Giagni para presenciar el triunfo de sus nuevos dirigidos sobre el Atlético Tembetary (0-1), en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2025 de la Primera División de Paraguay. Según la transmisión de Tigo Sports, se le pudo ver al argentino junto a trabajadores del ‘Decano’.

La llegada de Bustos a Paraguay se dio durante la madrugada de ayer, cuando arribó al Aeropuerto Silvio Pettirossi y fue recibido por la seguridad y el departamento de prensa de Olimpia. Posteriormente fue dirigido hacia las instalaciones de la institución y hoy tendrá su primera sesión de entrenamientos con su plantel.

Fabián Bustos se marchó de Universitario siendo el técnico campeón en el centenario del club. (Foto: GEC)

Olimpia marcha tercero en el campeonato paraguayo con 22 puntos, a 12 del líder Libertad. Asimismo, en el Grupo H de la Copa Libertadores perdió sus dos primeros partidos al caer frente a San Antonio Bulo-Bulo (3-2) y Vélez Sarsfield (0-4); precisamente esa última derrota desencadenó la destitución de Martín Palermo y la posterior llegada de Fabián Bustos.

El exentrenador de Universitario tiene una dura tarea por delante, pues al ser Olimpia uno de los equipos más tradicionales de Paraguay, la exigencia y la presión de la hinchada siempre estará presente. El objetivo inmediato será recuperar terreno en el Torneo Apertura y remontar los malos resultados cosechados en la Copa Libertadores.

Haciendo cálculos, lo más seguro es que Bustos debute en el banquillo este sábado 19 de abril frente a Sportivo Luqueño en condición de local. Además, el miércoles 23 recibirá a Peñarol en el Estadio Osvaldo Domínguez Dibb, en el cruce válido por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Olimpia marcha último en el Grupo H de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Olimpia)

¿Qué dijo Bustos tras marcharse de la ‘U’?

Al oficializarse su salida de Universitario a través de un comunicado, Fabián Bustos tuvo su última conferencia de prensa en el Perú el último lunes, donde explicó las razones que lo llevaron a tomar esta decisión de dejar el fútbol peruano para aceptar la propuesta de Olimpia. Según señaló, el motivo fue estrictamente deportivo.

“Las palabras de Jean (Ferrari) fueron muy buenas, también las de Manuel (Barreto). No había forma de convencer, porque es un reto deportivo y yo lo tenía planificado para mi vida”, comentó ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Monumental.

Asimismo, dejó unas palabras respecto a las críticas que recibió en su última etapa en la ‘U’. “Cualquier persona que sea hincha de otro equipo u otra persona que su trabajo sea comentar y habló mal, es su opinión. Yo no comparto ello, porque no me gusta agredir a nadie. No soy quién para perdonar, así que no tengo que perdonar nada”, agregó.

Finalmente, el entrenador de 56 años direccionó su mensaje a los hinchas de Universitario, a quienes le pidió estar unidos para remar hacia el mismo objetivo: lograr el tricampeonato a fin de año. Para el técnico argentino, hubo mucho énfasis en cuestionar a los jugadores en lugar de apoyarlos en momentos difíciles.

“Sigan unidos como el año pasado. Nunca sentí este año lo mismo que sentí el año pasado en cada uno de los partidos que jugamos local. A los hinchas (decirle) que empujen, que se unan, que en lugar de mirar al que jugó mal, miremos a quien jugó bien. Apoyemos y alentemos al que no esté jugando bien para ser mejor equipo. Lo más importante es el tricampeonato”, aseveró.

