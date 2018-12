Antoine Griezmann , el francés más uruguayo del planeta, llegó a la ciudad de Montevideo para asistir a la boda religiosa de Diego Godín, su compañero en el Atlético de Madrid. El delantero 'colchonero' fue recibido calurosamente.

Decenas de hinchas 'charrúas' llegaron hasta el aeropuerto Carrasco (Canelones, este) para llevarse un recuerdo del campeón del mundo. El futbolista accedió a hacerse fotos y firmar autógrafos con los fanáticos.

"Siempre la sonrisa de un uruguayo me ayudó", dijo Griezmann en la sala de prensa del aeropuerto. La prensa local, por otro lado, le hizo recordar el gesto de no celebrar la anotación en Rusia 2018, cuando Francia venció a Uruguay. "Son cosas que no pienso antes. Yo soy así", indicó.

Luego de atender a los medios locales y todos los fanáticos por un espacio cercano a los 40 minutos, el atacante galo apareció en una fotografía en la explanada de Estadio Campeón del Siglo de Peñarol, club por el que confesó mucha simpatía.



De hecho, el conjunto 'carbonero' utilizó la imagen de Griezmann en el coloso para darle la bienvenida a Uruguay. El propio jugador, cuando pisó suelo 'charrúa', no pudo ocultarlo con una publicación en Twitter.

En Uruguay 😍😍😍♥️ — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 26 de diciembre de 2018

