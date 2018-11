A unas horas del amistoso Uruguay-Francia , Edinson Cavani se ha referido a la polémica que generó un fuerte cruce con Neymar en el partido entre la Celeste y Brasil en Emirates el viernes pasado. Lejos de alimentar el morbo, el 'Matador' dejó en claro que la relación con su compañero del PSG es de las mejores.



El delantero de la selección de Uruguay, que será titular este martes ante Francia, atribuyó la discusión con Neymar al hecho de que cada uno deja todo por su selección.



"Son cosas que pasan en el fútbol. Somos amigos, hermanos. Pero quieres ganar y defender a tu selección. No hice nada, no lo toqué, fui a verlo y le dije que no lo había tocado, solo eso", explicó Cavani en el programa de Christophe Dugarry en Radio Montecarlo.

Cavani confirma la versión de Neymar

A diferencia del delantero uruguayo, Neymar no tardó tanto para ponerle paños fríos a la discusión con Cavani. "¿Que él habló? No habló nada. No escuché", dijo a los micrófonos de 'Globo Esporte' solo unas horas después del amistoso ante la Celeste en Londres.

¿Y qué dijo Mbappé?

“No es nada, es un duelo. Defienden sus países y tienen razón, pues ambos lo han dado todo. Hay un duelo al que tienes que ir”, indicó Mbappé , relativizando la acción entre sus dos compañeros.