Uruguay vs. Corea del Sur: fecha, horarios y canales por fecha 1 del Mundial Qatar 2022

Conozca usted de los horarios y canales del partido que sostendrán las selecciones de Uruguay y Corea del Sur por la primera jornada del Grupo H del Mundial Qatar 2022 de la FIFA el próximo jueves 24 de noviembre en el Education City Stadium de la ciudad de Al Ryan. El choque está programado para las 8 de la mañana (en Perú y dos horas más en Uruguay) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL por las señales de ANTEL Latina, y DIRECTV Sports para América Latina. Mientras que España verá el encuentro vía TVE y Teledeporte. También puedes seguir el minuto a minuto de la web de Depor.

El equipo charrúa, que dirige técnicamente Diego Alonso, y que llegó al Mundial tras ser tercero en las Eliminatorias CONMEBOL, con 28 puntos, también tiene como rivales en el Grupo H a la Portugal de Cristiano Ronaldo y a la siempre dura selección africana de Ghana.

Tomando en cuenta partidos oficiales y amistosos, el entrenador Diego Alonso ha logrado una espectacular imbatibilidad que lo hace favorito para ganar el primer partido del Grupo H ante los asiáticos. Sin embargo, el equipo liderado por Heung Min Son no apunta a ser un rival fácil y ya lo ha demostrado en sus encuentros en la última fecha FIFA.





Uruguay vs. Corea del Sur: canales y horarios





PAÍS HORA CANAL Argentina 10:00 TV Pública, TyC Sports Brasil 10:00 TV Globo Bolivia 09:00 Unitel, Red UNO, Tigo Sports Colombia 08:00 Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports Chile 10:00 Canal 13, TVN, DirecTV Sports Ecuador 08:00 ECDF, DIRECTV Sports Perú 08:00 Latina, DIRECTV Sports Paraguay 09:00 Tigo Sports, Telefuturo, SNT Uruguay 10:00 ANTEL, DirecTV Sports Venezuela 09:00 Televen México 07:00 Televisa, TV Azteca España 15:00 TVE, Teledeporte Estados Unidos (WA) 11:00 FOX Sports

Con una nueva generación liderada por Federico Valverde, y con el posible último Mundial de sus figuras Suárez y Cavani, los uruguayos buscarán ser protagonistas. Después del partido ante Corea del Sur, los charrúas medirán fuerzas ante Portugal y luego cerrarán el Grupo H ante Ghana. Para esta fecha, el cuadro oriental podría ya haber clasificado a octavos de final.

Desde el final de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022, Uruguay se ha dedicado a disputar partidos amistosos frente a diversas selecciones del planeta por fecha FIFA. Venció a México (3-0), empató ante Estados Unidos (0-0) y le ganó a Panamá como local (5-0). Y le restan amistosos para el parón internacional de septiembre.

Diego Alonso asumió las riendas del equipo en enero tras la salida de Óscar Washington Tabárez y en momentos en que Uruguay estaba fuera de Qatar. Con el “Maestro” Tabárez al frente, la Celeste asistió consecutivamente a los mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Quedó cuarto en Sudáfrica.





Qatar 2022: calendario del Mundial





Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre





